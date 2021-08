Les Yankees balaient les Red Sox. Jusqu’où peuvent-ils parcourir cet élan ?

Nous ouvrons avec une autre semaine de résultats positifs des Yankees et spéculons si cette équipe commence à ressembler à un concurrent des World Series (0:45) avant de réagir au récent dérapage des Mets et au tweet critique de Steve Cohen (30:00). Enfin, nous discutons de la campagne 2021 de Shohei Ohtani digne du MVP et où cette saison se classe parmi les plus grands de tous les temps (41h00).

Hôtes : CC Sabathia et Ryan Ruocco

Producteurs : Bobby Wagner et Sadye Zillo

