Les Yankees bloqués par le COVID exclus par les Red Sox ⋆ .

Même avec six joueurs sur la liste des blessés COVID-19, une poignée de nouveaux joueurs sur la liste et une saison qui s’écoule, Gerrit Cole a déclaré que l’attitude des Yankees avant le match de vendredi soir contre les Red Sox était « comme d’habitude ».

Les Yankees sont ensuite sortis et ont joué comme ça, perdant un autre match contre Boston, 4-0, dans le Bronx.

Si vous gardez le score, ils ont perdu six joueurs en raison de COVID-19, ont perdu les sept matchs contre les Red Sox et sont à neuf matchs de Boston dans l’AL East, à la quatrième place. Et ils ne sont que deux matchs sur 0,500 (46-44).

Jouant sans Aaron Judge et Gio Urshela après avoir été placés sur le COVID-19 IL vendredi, les Yankees ont utilisé une formation hétéroclite pour commencer la seconde moitié de la saison, et c’était à peu près aussi productif que leur formation régulière l’avait été dans la première moitié .

“Nous sommes dans un trou”, a déclaré le manager Aaron Boone après la dernière défaite. « Nous devons jouer un très bon baseball pour revenir dans ce match. Nous devons avoir cette concentration en marchant dans le stade tous les jours. Rincez et répétez.

Giancarlo Stanton et les Yankees ont été exclus par les Red Sox vendredi soir. NY Post: Charles Wenzelberg

Vendredi a présenté un défi différent, car les Yankees devaient lancer Chris Gittens et Trey Amburgey, qui faisait ses débuts en MLB.

Après que Gittens ait marché avec deux retraits en septième et que les Yankees aient tenté de revenir dans le match, ils ont utilisé Greg Allen et Hoy Jun Park – qui faisait également ses débuts en MLB – comme frappeurs pincés.

Allen a proposé un simple, mais Park a échoué.

Jordan Montgomery a commencé fort, n’ayant besoin que de huit lancers pour réussir une première manche parfaite.

Mais après que Giancarlo Stanton ait frappé un double jeu en fin de premier, Montgomery a ouvert le second en faisant marcher Xander Bogaerts et en abandonnant un doublé de Rafael Devers, que Brett Gardner n’a pas pu écraser au centre gauche.

Bogaerts a marqué sur un Groundout à court par Hunter Renfroe. Après que Christian Vazquez se soit envolé vers la piste d’avertissement à gauche, Christian Arroyo a marqué au centre droit pour porter le score à 3-0.

Cela a entraîné un chœur de huées de la foule alors que Montgomery avait besoin de 36 lancers pour sortir de la manche.

Avec leur attaque en pagaille, ce n’était pas le début du match que les Yankees attendaient de Montgomery, même si le gaucher n’a pas accordé un autre coup sûr lors de la sortie de six manches.

Leur plus gros problème est survenu en attaque, alors qu’ils ont été arrêtés par le gaucher Eduardo Rodriguez, qui a lancé 5 ²/₃ de manches sans but.

Après le premier single de DJ LeMahieu dans le premier, les Yankees n’ont pas obtenu un autre coup sûr jusqu’à ce que Rougned Odor ait doublé avec deux retraits au sixième pour mettre fin à la soirée de Rodriguez.

Les Yankees ont réussi leur première menace contre Rodriguez avec deux retraits en cinquième.

Gittens a marché et Amburgey a terminé troisième, mais Bobby Dalbec n’a pas pu gérer le lancer de Devers et a été accusé d’une erreur.

Gary Sanchez ne peut cacher son mécontentement alors que le joueur de deuxième but des Red Sox Christian Arroyo célèbre son circuit de deux points.Robert Sabo

Avec des coureurs dans les coins, Tim Locastro a retiré des prises pour mettre fin à la manche.

Les Yankees n’ont réussi que trois coups sûrs et ont été blanchis pour la deuxième fois en cinq matchs.

«C’est difficile, a dit Montgomery. « Nous perdons Judge, nous perdons Gio. Nous revenons de la pause des All-Star après un assez bon parcours à Seattle et Houston. Perdre ces chauves-souris est difficile. Nous devons aller là-bas, continuer à jouer dur et rebondir du mieux que nous pouvons. »

Peu importe qui est – ou n’est pas – dans la programmation, Boone sait que le temps presse.

“Nous devons trouver un moyen”, a déclaré Boone. « Ce soir commence par l’offensive. Nous devons être capables de monter quelque chose pour nous donner une opportunité.

Au lieu de cela, les Yankees ont pris du retard dans la division et ne ressemblaient certainement pas à une équipe prête à courir. C’est particulièrement vrai avec six de leurs huit prochains matchs prévus contre les Red Sox, qui avaient perdu quatre des cinq avant la pause, mais ont joué comme une équipe de première place vendredi.