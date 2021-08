Les Yankees de New York établissent un record de victoires sans précédent depuis 36 ans

in

Les Yankees de New York établi un record de victoires consécutives en deux saisons consécutives; quelque chose comme ça n’a pas été vu depuis 26 ans dans le MLB.

Avec une victoire 5-1 sur les Braves d’Atlanta dans la nuit du lundi 23 août 2021, les Yankees ont atteint 10 victoires consécutives cette saison régulière.

Au cours de la saison 2020, ils ont également connu une séquence de 10 victoires consécutives. Aucune équipe de la Yankees de New York avait remporté 10 matchs d’affilée au cours de deux saisons différentes de la MLB depuis 1960.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Yankees de New York ils ont connu une séquence de 10 victoires consécutives 31 fois dans l’histoire de la franchise, le plus grand nombre pour une équipe de la Ligue américaine dans le meilleur baseball au monde.

C’est incroyable de voir à quel point les Mules étaient une excellente définition de ce qu’est le baseball, d’être à 10 matchs de la première wild card jusqu’à être les leaders avec 2 matchs de plus dans la ligue. MLB.

Lors de sa plus récente victoire, l’enclos des releveurs s’est plutôt bien comporté, Jordan Montgomery a travaillé cinq manches en tant que partant et Giancarlo Stanton et Gary Sanchez étaient chargés de conduire en 5 points.