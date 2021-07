Les Yankees de New York hier les dernières nouvelles de la série rumeurs rumeurs de changements contre Red Sox Boston TV 2021 aujourd’hui

L’enclos des releveurs New York Yankees a encore abandonné un jeu aujourd’hui Dans la saison 2021 de MLB, cette fois vs. les Red Sox Boston (Red Sox), quand ils ont gagné quatre (4) points à zéro (0) en fin de huitième manche et ont fini par perdre cinq (5) points à quatre (4), tout comme le série contre les jambes rouges encore une fois cette année. Alors on se demande ce que les Yankees vont s’attendre à faire changements de releveurs cette année.

Ce qui semblait être un no hit no run de Domingo Germán de los New York Yankees vs. les Red Sox Boston (Red Sox), s’est transformé en un autre match abandonné par les releveurs des Bronx Mule Bombers et une autre frustration pour leurs fans.

Domingo Germán a accordé son premier coup sûr en début de huitième manche à un doublé du Mexicain Alex Verdugo et là tout s’est effondré pour le bullepen du New York Yankees comme la chanson d’Emmanuel aussi manito, puisque cette fois le Nicaraguayen Jonathan Loáisiga n’a pas pu maintenir l’avantage et l’héritage que Germán lui a laissé et a accordé quatre (4) points aux Red Sox pour Boston (Red Sox) les rois des retours venant de l’arrière dans la saison 2021 de MLB avec plus de 30, ils l’ont refait et ils l’ont de nouveau appliqué à leur fidèle rival.

Alors on se demande ce que Yankees de New York faire venir des releveurs à la place, rumeurs de changements c’est de la saison 2021 de MLB Ils énumèrent les releveurs Brad Hand et Daniel Hudson, entre autres, comme modifications possibles de la date limite, qui est le vendredi 30 juillet 2021 à 16 heures, dans l’est des États-Unis.

Serait-ce que Yankees de New York s’attend à ce que les Blue Jays de Toronto ou une autre équipe d’AL East comme les Red Sox Boston (Red Sox) ou les Rays de Tampa Bay les enlèvent ou ils attendront le vendredi 30 juillet 2021 prochain à 16h00 Est des États-Unis pour faire changements ou continuer à se produire dans cet aspect comme les années précédentes.

Dans le passé, notamment entre 1996 et 2009, le Yankees de New York démontré avec des changements de tangage surtout qu’ils sont nécessaires pour aller gagner les World Series of MLB, quelque chose qu’ils n’ont pas fait depuis 2009.