Les Yankees de New York ont ​​échangé Luis Cessa et Justin Wilson aux Reds de Cincinnati

Les Yankees de New York ils ont changé le mexicain Luis Cessa et le gaucher Justin Wilson aux Reds de Cincinnati via un changement de MLB.

Après avoir acquis les services du droitier Clay Holmes des Pirates de Pittsburgh, il semble que le Yankees de New York ils avaient besoin d’espace sur la liste et fuyaient les taxes de luxe, c’est pourquoi ils ont décidé de se séparer Luis Cessa, qui a fait ses débuts avec eux et a connu 6 saisons avec le même uniforme dans le MLB.

Selon Jon Morosi, Yankees de New York ils ont envoyé à Luis Cessa et Justin Wilson aux Reds pour un joueur qui sera nommé plus tard dans les majors.

Cessa nunca tuvo un rol definido en la organización de los Mulos, pese a su tiempo en dicha organización no pudo ser ese relevista que sobresalía semanal, ahora en los Reds tiene la oportunidad de crecer aún mas como relevista e incluso llegaría la oportunidad de ser cerrador dans la MLB.

Luis Cessa Le joueur de 29 ans, 6-0, 220 livres est un joueur autonome d’ici la fin de la saison 2024. Le natif de Cordoue a une fiche de 3-1 avec une MPM de 2,82 en 38 manches avec 31 retraits au bâton dans les majeures.

À vie en MLB, Cessa a été le déchireur des Mules et compte 33 victoires, 22 défaites, 3,44 MPM, 447,2 manches et 489 retraits au bâton.

Alors que Justin Wilson a été frappé par des blessures et des séquences de défaites, il ne ressemblait en rien à ce qu’on s’attendait à ce qu’il soit cette saison. Il avait une fiche de 1-1 avec 7,50 en seulement 18 manches de travail avec 15 retraits au bâton.

Wilson a une option de joueur de 2,5 millions pour 2022, ce que les joueurs ne voulaient évidemment pas. Yankees selon les sources.

Les #Reds ont acquis le RHP Luis Cessa et le LHP Justin Wilson des Yankees en échange d’un joueur qui sera nommé plus tard. Bienvenue, @LuisCessaMx et Justin ! 🙌 Le RHP Ashton Goudeau et le RHP Edgar Garcia ont été désignés pour affectation. pic.twitter.com/lobKDgqX1M – Cincinnati Reds (@Reds) 28 juillet 2021