Les Yankees demandent Matt Chapman comme arrêt-court

L’équipe de Yankees de New York, toujours à la recherche d’un champ court pour la prochaine saison de Ligue majeure de baseball – MLB Et il s’avère qu’ils ont posé des questions sur le joueur d’Oakland Athletics, Matt Chapman, qui est un joueur naturel de troisième but.

Comme l’a rapporté le journaliste d’ESPN, Buster Olney, les Yankees finiront par viser la saison 2022 de la Major League Baseball pour Matt Olson ou Matt Chapman of the Athletics, s’intéressant au second comme éventuel arrêt-court, ceci même que sa position naturelle et avec qui a brillé dans sa carrière est la troisième base, où il est l’un des meilleurs au baseball.

Buster Olney d’ESPN pense que les Yankees finiront par échanger contre Matt Olson ou Matt Chapman des Athletics Il dit que les Yankees ont parlé en interne de Chapman jouant à l’arrêt-court après avoir remporté Gold Glove au troisième but trois des quatre dernières saisons pic.twitter.com/h12AQEVYUx – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 30 décembre 2021

En outre, le journaliste a déclaré que les Yankees de leur entourage ont parlé de Chapman, qui est un multiple vainqueur du Gold Glove, mais en tant que joueur de troisième but, cependant, il est un bon nom et qu’il rejoint également les autres qui ont été autour de cette organisation pour être le nouvel arrêt-court de la prochaine saison MLB 2022.

Bonne option ?

Que Chapman est un bon gant dans la MLB, il l’est, mais seule sa carrière a joué comme arrêt-court à quatre reprises, toute sa carrière défensive a été dans le coin chaud, mais sans aucun doute, que la transition ne semble pas folle Et cela pourrait être une excellente option pour les Yankees.

Chao Correa ?

Avec cela, il semble que le portoricain Carlos Correa ne serait pas si profondément ancré dans les plans des Yankees, car on sait que son coût est assez élevé et nous ne savons pas s’ils seront prêts à débourser les millions et d’autre part main, Chapman dans ce cas aussi il fournirait une excellente défense et au bâton, en plus, il arriverait à la place, super moins cher, sans aucun doute.

Matt Chapman, qui a remporté le Gant d’or au troisième but au cours de trois des quatre dernières saisons des ligues majeures, est un joueur unique d’étoiles, qui a ajouté à sa grande défense 509 coups sûrs, 111 circuits, 296 points produits. , 338 marqués, AVG de .243, OBP de .330, OPS de .808 et SLG de .478, le tout en 573 matchs avec l’Athlétisme de 2017 à 2021.

