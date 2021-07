Les Yankees échangent contre Joey Gallo

in



Photo de Daniel Shirey/MLB Photos via .

JJ réagit aux récents mouvements et rumeurs de la MLB et discute de la position des Yankees et des Mets avant la date limite des échanges de vendredi

JJ a sauté sur Greenroom pour discuter de l’échange des Yankees contre Joey Gallo, qui ajoute une grosse batte gaucher à leur alignement. Il remporte également deux grosses victoires pour les Yankees et les Mets et réagit à un tas d’appels.

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Hôte : John Jastremski

Producteur : Steve Ceruti

