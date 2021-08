Les Yankees et les White Sox entrent par le champ de maïs

in

Le jeu Field of Dreams de la Major League Baseball était attendu depuis longtemps, et maintenant il est officiellement là !

Les Yankees de New York et les White Sox de Chicago ont tous deux fait le voyage à Dyersville, Iowa pour un événement de baseball unique dans une vie pour célébrer le film de 1989. Un stade de 8 000 places a été spécialement construit pour l’occasion, mettant en vedette les champs de maïs emblématiques du film qui servent de toile de fond au film.

(Un champ de maïs dans lequel certains joueurs new-yorkais se sont également perdus avant le match !)

Jeudi, au début de l’événement, les Yankees et les White Sox sont tous deux entrés sur le terrain par les champs de maïs après que la star de Field of Dreams, Kevin Costner, ait eu l’honneur de sortir le premier. Toute la séquence a été réglée sur la partition du film, ce qui a rendu la scène d’autant plus douce.

Frissons absolus. #MLBatFieldofDreams pic.twitter.com/JsejH3OsWI – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 12 août 2021

Est-ce une entrée ringard? Sûr! Mais tout à fait dans l’esprit du film original, que je dois applaudir. Bravo, MLB !

