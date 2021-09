Les Yankees gagnent du terrain pour la wild card

18/09/2021 à 7h47 CEST

Ranger Joey Gallo a frappé deux circuits pour les Yankees de New York, qui ont battu les Indians de Cleveland 8-0. Avec 14 matchs à jouer, New York a devancé les Blue Jays 0,5 match pour l’une des deux places de joker AL dans une course serrée qui comprenait également les Red Sox. Les Yankees n’ont qu’une fiche de 30-37 contre des équipes de la division AL Est, mais 47-28 contre des neuvièmes d’autres divisions.

Cleveland a perdu pour la huitième fois en 10 matchs et a égalé sa pire saison de trois matchs sous les 0,500 à 71-74. Connu sous le nom d’Indiens depuis 1915, Cleveland a annoncé en juillet qu’il changera son surnom pour 2022 et qu’ils seront connus sous le nom de Guardians. lorsque l’équipe arrive au Yankee Stadium le 22 avril.

Gallo (37) a sorti le ballon du terrain en deuxième manche, seul pour son premier circuit de la soirée. Le voltigeur a de nouveau puni avec un autre circuit en huitième manche, en solo. Le garde forestier Brett Gardner (9 ans), le frappeur désigné Giancarlo Stanton et le voltigeur Aaron Judge (35 ans) ont également fait sortir le ballon du terrain.

Au monticule, la victoire est revenue au partant Corey Kluber (5-3) en six manches. Pour les Indiens, la défaite est tombée sur le partant Zach Plesac (10-6) en six manches.

Castilla bat Buehler et Dodgers

Le partant dominicain Luis Castillo a retiré 10 prises et a battu la star Walker Buehler sur le monticule, et Les Reds de Cincinnati ont battu les Dodgers de Los Angeles 3-1 et ils ont brisé leur séquence de six victoires consécutives. Les Reds ont perdu leurs sept dernières séries pour tomber à la quatrième place du classement des wild-cards de la NL, à 0,5 match derrière les Padres de San Diego et 1 derrière les Cardinals, deuxièmes. Les Dodgers, qui avaient déjà obtenu au moins une place de wild card, ont commencé un match derrière les Giants dans la NL West le premier jour.

Castillo (8-15) n’a pas permis à un porteur de ballon d’avoir dépassé le deuxième but en 6 manches 1/3 d’un blanchissage. Il a lancé 111 lancers, le sommet de la saison, et a accordé cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Le Dominicain a perdu sa MPM à 4,08 après avoir affronté 26 frappeurs. L’arrêt-court Kyle Farmer a réalisé deux des trois points des Dodgers.

La défaite est revenue à Buehler (14-4) en six manches.

Guerrero Jr. frappe un home run 46 mais les Blue Jays perdent

Le joueur de premier but dominicain Vladimir Guerrero Jr. a frappé son 46e home run, se consolide en tant que leader solo dans les ligues majeures, mais ses compatriotes Jorge Polanco et Miguel Sanó, ainsi que Josh Donaldson ont frappé des home runs consécutifs pour les Twins du Minnesota, qui ont défait les Blue Jays de Toronto 7-3. Les Blue Jays ont commencé la journée à égalité avec les Red Sox et les Yankees en tête de la course pour la wild card de la Ligue américaine. Toronto est tombé à 13-3 en septembre.

Guerrero a frappé un circuit en solo en troisième pour porter Toronto à 5-3. Le Dominicain était à égalité avec le Vénézuélien Salvador Pérez des Royals dans la compétition de home run plus tôt dans la journée. Maintenant Guerrero Jr. avec ses 46 coups mène la course et est suivi par le sous-leader Pérez (45) et le Japonais Shohei Ohtani (44). Le coup de quatre coins de Guerrero Jr. a volé à 399 pieds au-dessus du champ gauche.

Pour les Twins, Donaldson (23), Sanó (29) et Polanco (31) ont sorti le ballon du terrain consécutivement en troisième manche, bon pour cinq points. Polanco l’a fait avec un homme en circulation.

Sur le monticule, le partant dominicain Michael Pineda (7-8) a marqué la victoire en 5 2/3 manches et a obtenu son troisième départ consécutif, allouant trois points et trois coups sûrs. Le droitier a une fiche de 3-0 avec une MPM de 2,63 en septembre après une fiche de 0-3 avec une MPM de 5,88 en août. Pour les Blue Jays, le partant sud-coréen Hyun Jin Ryu (13-9) a été battu en deux épisodes.

La vente revient et quitte Boston en route vers les séries éliminatoires

Le partant Chris Sale est revenu de COVID-19 pour lancer cinq manches avec deux coups sûrs, et Bobby Dalbec a marqué pour aider. Les Red Sox de Boston battent les Orioles de Baltimore 7-1. Boston et New York étaient en position éliminatoire tard dans la nuit, avec les Blue Jays à 0,5 match, tandis que Baltimore est devenu la première équipe à atteindre 100 défaites cette saison; L’Arizona est entré dans la soirée avec 99. Les Orioles ont perdu au moins 100 dans chacune des trois dernières saisons de 162 matchs.

Une nuit après avoir battu les Yankees, Baltimore a de nouveau aidé les Red Sox à se rapprocher d’une place en séries éliminatoires.

En route vers la victoire, Sale (4-0) a accordé deux coups sûrs, un circuit et un point et a retiré un frappeur sur des prises. Sale a passé toute l’année 2020 et les quatre premiers mois et demi de cette saison à se remettre de la chirurgie “Tommy John”. Puis, après cinq départs, il a été testé positif au coronavirus le 10 septembre. Il a été activé à partir de la liste des personnes handicapées vendredi.

Pour les Orioles, la défaite a été portée par le partant Keegan Akin (2-10) en quatre manches.

Phillips frappe un circuit dans la victoire des meneurs des Rays

Brett Phillips a frappé un circuit de trois points en 10e manche et le Rayons de Tampa Bay, leader de la division AL Est, est revenu d’un déficit de trois points en neuvième à battre les Tigers de Détroit 7-4.

Sur le monticule, la victoire a été marquée par le partant Andrew Kittredge (9-3) en une manche. Pour les Tigers, la défaite est allée au plus proche Bryan García (2-2), qui a accordé un circuit et trois touchés.

Wheeler bat son ancienne équipe et les Phillies se disputent la wild card

Le partant Zack Wheeler a limité les dégâts contre son ancienne équipe, Brad Miller a frappé un circuit en séries éliminatoires et Les Phillies de Philadelphie ont battu les Mets de New York 4-3. Les Phillies ont commencé la journée à 2,5 matchs derrière les Cardinals pour la deuxième wild card de la NL, avec les Padres et les Reds également en compétition. Philadelphie avait 3,0 matchs de retard sur les Braves d’Atlanta, leaders de la division Est de la NL, avec 2,5 matchs de retard sur les Mets.

Wheeler (14-9) a accordé quatre coups sûrs, un point, un but sur marche et six retraits sur des prises. Pour les Mets, la défaite a été portée par le partant Taijuan Walker (7-10) en cinq manches.

Carlson frappe deux circuits contre les Padres

Le Ranger Dylan Carlson a frappé deux circuits, dont un grand chelem, pour aider le partant Miles Mikolas à gagner pour la première fois en deux ans lorsque Les Cardinals de San Luis ont battu les Padres de San Diego 8-2. Il s’agissait de la sixième victoire consécutive des Cardinals et a porté leur deuxième avance sur les jokers à 1,5 match contre San Diego. Les Reds ont battu les Dodgers 3-1 et restent à un match de St. Louis. Carlson (15) a envoyé le ballon au fairway dans la quatrième manche, en solo, et dans la huitième, il a frappé un home run avec un full avec un homme en circulation.

La victoire a été attribuée à Mikolas (1-2) en cinq manches et deux tiers. Pour les Padres, la défaite est revenue au partant Vince Velásquez (3-7) en quatre manches.

Robert et Cease se combinent et les White Sox se rapprochent du titre

Le ranger cubain Luis Robert a réussi un doublé de trois points, le partant Dylan Cease a retiré 10 prises sur des prises en cinq manches et le White Sox de Chicago a approché son titre de Premier League en 13 ans en vaincre les Texas Rangers 8-0. Le nombre magique de Chicago sur les Indiens est tombé à cinq pour remporter l’AL Central et assurer une deuxième place consécutive en séries éliminatoires pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

Robert a frappé trois fois en cinq déplacements dans la cage du frappeur, a terminé avec trois points produits et a atteint la sonnerie une fois, tandis que son compatriote José Abreu a réussi deux coups sûrs et deux points produits, lui donnant 111 points produits cette saison. Abreu était presque parfait avec le bâton, frappant 2 sur 3, avec deux points produits et un marqué. Les 111 points produits d’Abreu le maintiennent dans les rangs des Majors de cette section, derrière le Vénézuélien Salvador Pérez, qui en compte 112.

Sur le monticule, la victoire est revenue à Cease (12-7), qui a accordé quatre coups sûrs, deux buts et 10 retraits sur des prises. Pour les Rangers, le perdant a été le partant Taylor Hearn (6-5) en 3 1/3 de manches.

Wong en simple à Brewers gagne

Le joueur de deuxième but Kolten Wong a frappé le simple du bris d’égalité avec deux retraits en huitième manche et le Brasseurs de Milwaukee s’est approché d’une place en séries éliminatoires en battre les Cubs de Chicago 8-5. Le nombre magique des Brewers pour le titre NL Central est tombé à quatre, tandis que leur nombre magique pour une quatrième apparition consécutive en séries éliminatoires est tombé à deux.

La victoire a été marquée par le releveur Aaron Ashby (3-0) en trois manches, accordant trois coups sûrs et retirant cinq frappeurs sur des prises. Pour les Cubs la défaite est tombée au relais Rowan Wick (0-1) dans les deux tiers de l’épisode.

McCormick pousse la victoire des Astros

Ranger Chas McCormick a été touché par un terrain chargé de bases pour conduire le point gagnant en 10e manche lorsque les Astros de Houston ont gagné 4-3 et a donné le Diamondbacks de l’Arizona sa 100e défaite de la saison. Houston à égalité pour la 10e manche sur un simple RBI de Jake Meyers, et après qu’Aledmys Diaz ait marché pour charger les buts avec un retrait, Tyler Clippard a frappé McCormick à la tête avec un lancer de 0-2 pour marquer Yordan Alvarez. C’était la première victoire de Houston dans un coup par coup depuis août 1998 et la troisième fois dans l’histoire de la franchise.

Le joueur de premier but vénézuélien José Altuve (28 ans) a fait exploser le mur avec un tir de quatre coins en sixième manche contre les lancers du partant Madison Bumgarner. Le coup de circuit d’Altuve a parcouru 376 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche et a envoyé le garde forestier dominicain Jose Siri au registre.

La victoire appartenait au plus proche Ryne Stanek (3-4) dans un épisode. Closer Tyler Clippard (1-1) a perdu pour les Diamondbacks dans un tiers de la manche.