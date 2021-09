Les Yankees gardent le sourire avec le jeu caribéen de Rougned Odor

L’équipe de Yankees de New York continue de sourire jusqu’aux oreilles lors de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB et c’est parce que le Vénézuélien Odeur rugueuse avec son “Caribbean game”, il continue d’être fondamental dans cette équipe.

A travers le jeu Yankees contre les anges, Odeur rugueuse Il a montré sa malice et avec son “ballon des Caraïbes” il a contribué à la cause de son équipe, précisant que l’organisation avait eu raison de l’amener en cette saison 2021 de Grandes ligues.

La quatrième manche a été jouée et le Vénézuélien Odeur un nouveau coup a été marqué avec le Yankees dans la MLB, ceci d’une manière inhabituelle, mais efficace pour lui, puisqu’avec une simple touche, il a atteint la première base en toute sécurité contre Packy Naughton.

Ici la vidéo :

Rougned Odeur bunt singles ™ pic.twitter.com / WaYCO9QTvz – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 2 septembre 2021

Le Vénézuélien du Yankees En bon latino, il a des choses brillantes dans son jeu et cette touche de balle en était la preuve, puisqu’il s’est fait sentir sur le plateau avec une touche de balle à la manière de Vitico Davalillo, légende du Venezuela dans le MLB.

De plus, ce n’est pas la première fois en cette saison 2021 que Odeur rugueuse Il surprend ses rivaux et frappe d’une touche de balle, on l’a vu plusieurs fois et ça a marché pour lui.

Notamment Odeur après ce jeu il a marqué au pas de course, tracté par Brett Gardner, son 39e délié de la saison MLB et cette touche a été touchée 64 pour le créole de la Yankees.