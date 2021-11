Les Yankees interviewent Luis Rojas pour une place dans les majors

Les Yankees de New York ils ont fait une interview pour Luis Rojas à la recherche d’être votre prochain entraîneur joueur de troisième but de la MLB, qui vient de l’entraînement à New York et sait un peu comment les choses fonctionnent.

Selon Ken Rosenthal, ce n’était évidemment pas pour le poste de direction en raison du fait que le contrat de l’actuel manager Aaron Boone a déjà été prolongé de trois ans, cependant, ils ont licencié deux entraîneurs et nous devons trouver un remplaçant pour les deux.

De plus Rosenthal a déclaré que les choses se sont bien passées dans l’interview, qu’il est plus susceptible que beaucoup d’être le prochain entraîneur des Yankees de New York, son compatriote Tony Pena a également été entraîneur des Mules pendant plusieurs années.

L’un des candidats est Luis Rojas, qui s’il a accepté l’offre, c’est sans doute parce qu’il en a l’intérêt. Ces jours-ci, il a également été interviewé par les Padres de San Diego pour le poste de direction, cependant, ils ont opté pour Bob Melvin.

Luis Rojas parle très bien anglais, a beaucoup d’expérience et c’est certainement une bonne idée compte tenu des perspectives latino-américaines des Yankees, ainsi que des joueurs.

L’ancien manager des Mets Luis Rojas a interviewé les Yankees pour être l’un de leurs entraîneurs de base, me disent des sources et @lindseyadler. Dit avoir fait une impression positive. – Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 8 novembre 2021