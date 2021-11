Les Yankees iraient prolonger le contrat de Gary Sánchez pour élaborer un plan

Les Yankees de New York ils vont prolonger le contrat du dominicain Gary Sanchez dans la MLB, afin de lui concocter un changement à un moment indéterminé.

Ken Rosenthal a déclaré que les Yankees allaient le prolonger, puis négocier un échange avec les Marlins de Miami ou les Pirates de Pittsburgh, auquel cas les Pirates ont Jacob Stallings qui a récemment remporté le Gant d’or de la Ligue nationale contre Yadier Molina et d’autres.

Pourquoi prolonger votre contrat pour cela ?

Sánchez a abaissé sa qualité de joueur au cours des deux dernières saisons, et maintenant il est agent libre à la fin de la saison 2022 ne signifie pas une grande valeur sur le marché des changes, cependant, s’ils prolongent son contrat, ils vendraient un séquestre sous contrat pour 3-4 ans de plus.

De plus, les Marlins de Miami ont plusieurs années de retard sur un receveur qui peut frapper, puisque, parmi les receveurs, Gary Sánchez n’est pas terrible en attaque, au contraire, il fait partie des plus grands circuits malgré tout.

Les autres joueurs que les Yankees tenteront d’échanger sont Luke Voit et l’utilitaire dominicain Miguel Andujar.

Les #Yankees prévoient de tendre un contrat à Gary Sanchez à moins qu’une transaction avec Jacob Stallings ne soit conclue avant la date limite. Dans un scénario où Sanchez n’est pas soumis à appel d’offres, les #Marlins prévoient de bondir. – MLB News Network (@newsnetworkmlb) 28 novembre 2021