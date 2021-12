Les Yankees n’ont rien réparé au début de l’intersaison tranquille

Aucune obligation pour aucun de nous, étrangers, de faire monter la pression sur les Yankees. Revenons à ce que l’initié ultime, Hal Steinbrenner, a déclaré le mois dernier après avoir ramené son manager Aaron Boone :

« En tant qu’équipe et en tant qu’organisation, nous devons grandir, évoluer et nous améliorer. Nous devons nous améliorer. Période. »

À un jour de la Major League Baseball, à moins d’un miracle, verrouille ses joueurs et ferme toutes les transactions, ce qui constitue une mission sérieusement inachevée.

Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas se produire d’ici le jour de l’ouverture 2022, chaque fois que cela se produit. C’est sûr que le feu de l’enfer n’a pas encore eu lieu, cependant.

À la date limite de mardi pour les appels d’offres, les Yankees ont fait l’actualité avec leur manque de nouvelles, un développement pénible pour leurs fans déjà angoissés par la décision de l’équipe de prendre du recul alors que de grands noms comme Corey Seager, Marcus Semien, Starling Marte et Max Scherzer sont sortis de la bord dans une frénésie de pré-lock-out, les deux derniers allant aux Mets de Steve Cohen. Le club de Steinbrenner a retenu Gary Sanchez, Luke Voit et Miguel Andujar, chacun des candidats ne devant pas faire l’objet d’un appel d’offres dans le domaine de la spéculation publique si ce n’est ailleurs, ainsi que d’autres slam dunks comme Aaron Judge, Jordan Montgomery et Chad Green.

Garder Sanchez a généré à juste titre les plus gros titres et la plus grande agitation des médias sociaux, et pour réitérer mon opinion, c’est une erreur importante de ramener la source de tant de tension et de drame, peu importe à quel point cela reflète les inconvénients de New York autant que ceux de Sanchez. , peu importe s’il peut dominer offensivement pendant un mois. Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, a fait savoir cette semaine qu’il travaillait sur une transaction pour un receveur. Peut-être qu’une telle transaction peut encore avoir lieu pour trouver un meilleur partenaire pour Kyle Higashioka, bien que maintenant les Yankees se retrouvent obligés de payer environ 8 millions de dollars, bien qu’une partie seulement soit garantie, à Sanchez.

Gary Sanchez et Brian CashmanChristopher Sadowski. États-Unis aujourd’hui Sports

Voit, également, est apparu en danger après une misérable 2021 en proie à des blessures au cours de laquelle il est allé 241 fois à la plaque, à peine sept de plus que lors de la campagne 2020 raccourcie par COVID lorsqu’il a remporté le titre de home run des grandes ligues. Il est de retour, pour l’instant, peut-être autant qu’une option de frappeur désigné (avec Giancarlo Stanton préférant le champ extérieur) comme première base. Andujar, quant à lui, a totalisé -1,9 victoires au-dessus du remplacement – ​​c’est 1,9 victoires en dessous du remplacement, si vous préférez, selon Baseball-Reference.com – depuis qu’il a terminé deuxième au vote 2018 de la recrue de l’année de la Ligue américaine. Il a compté trois saisons consécutives de performances de sous-remplacement. Ouais.

Les Yankees n’ont pas répondu à leurs questions à l’arrêt-court ou au champ central, et ils pourraient utiliser un autre lanceur partant (ils ont offert un an et 25 millions de dollars à Justin Verlander, qui a accepté deux ans et 50 millions de dollars des Astros) plus un peu plus de profondeur. De plus, les Yankees ont largué le trio rapide de Greg Allen, Andrew Velazquez et Tyler Wade après avoir reconnu leur désir de devenir plus sportifs.

Il n’y a pas eu de premier acte aussi décourageant depuis le début de « Superman III ».

Maintenant, avant de vous plonger dans un funk de plusieurs mois alors que le sport s’assombrit, ne manquez pas les mots clés : premier acte.

Même après la vague d’activités de la semaine dernière, le pool d’agents libres propose une multitude d’options attrayantes de l’arrêt-court Trevor Story au couteau suisse Chris Taylor au lanceur partant haut de gamme Carlos Rodon à une paire d’anciens joueurs de premier but gauchers. , dont l’un (Anthony Rizzo) a plutôt bien géré New York, l’autre (Kyle Schwarber) a prospéré à Boston. Les A n’ont pas encore commencé à vendre leurs vétérans, y compris le joueur de premier but Matt Olson. Et si les Yankees ont d’une manière ou d’une autre arraché Freddie Freeman aux Braves, mon intuition est que vous seriez très bien avec Andrelton Simmons pour l’arrêt-court jusqu’à ce qu’Oswald Peraza et Anthony Volpe soient prêts.

(Oui, vous voulez que Sanchez disparaisse, même si les Yankees trouvent comment cloner Ruth, Gehrig, DiMaggio et Jeter. J’ai compris. Et je ne vois toujours pas Carlos Correa ou Marcus Stroman comme appropriés.)

Le fait que Steinbrenner ait délivré son mandat malgré la qualification de son équipe pour les éliminatoires de 2021 a souligné le parcours frustrant vers une sortie rapide en octobre. La croissance, l’évolution et l’amélioration résident toujours sur leur liste de choses à faire. S’ils ne peuvent pas atteindre ces objectifs à temps, un propriétaire en colère représentera le moindre de leurs problèmes.