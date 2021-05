Les Yankees ont battu les Tigres 10-0

01/05/2021 à 06:56 CEST

.

Le Ranger Aaron Judge a frappé un Grand Chelem et un home run pour les Yankees de New York, qui ont blanchi les Tigers de Detroit 10-0. Le juge (7) a lancé le ballon dans le fairway à la troisième manche, sans coureur devant, alors qu’à la quatrième manche, il a frappé un grand chelem avec le releveur Buck Farmer.

Le joueur de deuxième but vénézuélien Rougned Odor (4) a retiré le ballon du terrain en cinquième manche, sans coéquipier devant, alors qu’il chassait le streamer du soulagement Tyler Alexander.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Gerrit Cole (4-1) en six manches. Pour les Tigers, la perte a été imputée par le partant Tarik Skubal (0-4) en trois manches.

Grant contrôle les pirates

Le démarreur John Grant a travaillé cinq manches et du monticule conduit à Les Cardinals de Saint-Louis remportent une victoire de 7-3 contre les Pirates de Pittsburgh. Grant (2-2) a accordé trois coups sûrs, un point, en a marché cinq et a retiré deux retraits par retrait au bâton en route vers la victoire.

Le frappeur de pincement Matt Carpenter (3) et le Ranger Tyler O’Neill (5) ont fait un circuit contre les Pirates.

Pour Pittsburgh, la défaite est tombée sur le partant JT Brubaker (2-2) en cinq manches.

Schwarber scelle la victoire des nationaux

Le Ranger Kyler Schwarber a réussi un circuit de deux points dans la 10e manche et les Nationals de Washington ont battu les Marlins de Miami 2-1.

En fin de 10e manche, sans retrait dans l’épisode, Schwarber (2) a envoyé le ballon dans le fairway contre les terrains du dominicain rapproché Yimi Garcia, prenant un coéquipier en tête et scellant la victoire des Nationaux.

Sur le monticule, le lanceur qui en a profité était plus proche de Brad Hand (2-0) dans un travail de deux manches. Pour les Marlins, la défaite est revenue à Garcia (2-2), accordant un home run et deux points.

Bieber en frappe 11 contre les White Sox

Ouvreur Shane Bieber a retiré 11 frappeurs, établissant un record de Major League Baseball et leader les Indians de Cleveland à une victoire de 5-3 sur les White Sox de Chicago. Bieber (3-2) en a attiré au moins huit pour la dix-huitième fois consécutive, brisant l’égalité pour le record établi par le Hall of Famer Randy Johnson en 1999-2000. Bieber a abandonné trois points et sept coups sûrs et a marché en six manches. Le lauréat actuel du prix AL Cy Young a retiré 68 titres en six départs cette année et en a retiré au moins 11 lors de cinq de ces matchs.

Le joueur de troisième but dominicain José Ramírez (7) a frappé un home run en solitaire au huitième contre le streamer de secours Evan Marshall, en solo, avec un retrait dans la manche.

La défaite a été portée par le partant Dallas Keuchel (1-1) en six manches.

Martinez réussit deux circuits contre les Rangers

Le frappeur désigné JD Martinez a sorti le ballon deux fois du terrain et Les Red Sox de Boston ont battu les Rangers du Texas 6-1. Avec ses deux circuits, Martinez (9) mène les ligues majeures dans la section home run. Martinez a fait sortir le ballon du terrain lors de la première manche, menant deux coureurs devant. Dans la troisième manche, il a de nouveau fait rebondir le ballon, sans coéquipiers en circulation.

Le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers (7) a fait disparaître le ballon d’un coup de pied à quatre coins contre les terrains du partant japonais Kohei Arihara, avec des coureurs devant.

La victoire a été attribuée au partant Nathan Eovaldi (4-2) en six manches. Pour les Rangers, la défaite a été Arihara (2-3) en deux manches et deux tiers.

Le double circuit de Kirk contre les Braves

Le receveur mexicain Alejandro Kirk a frappé deux circuits et Les Blue Jays de Toronto battent les Braves d’Atlanta 13-5. Kirk (3), qui a frappé deux fois quatre fois avec la batte, a terminé avec quatre points produits et a fait le registre trois fois. Le Mexicain a riposté à fond en quatrième manche avec son premier circuit de la soirée, punissant le partant Drew Smyly, avec un coureur devant, et a de nouveau fait rebondir le ballon hors du terrain en cinquième manche en surmontant les terrains de secours dominicains. Edgar Santana, quand un coureur était en route.

Le garde forestier dominicain Teoscar Hernández a frappé un circuit de trois points après une absence de trois semaines sur un test positif pour le coronavirus. Hernandez est allé 2-en-5, y compris un sixième tir au centre de Jacob Webb qui a mis Toronto 10-0. Le Dominicain a frappé son deuxième circuit de la saison à la sixième manche, menant deux coureurs sur la route contre des terrains de Jacob Webb. Hernandez a fait rebondir le ballon hors du terrain dans le champ central avec un lecteur de 427 pieds, et a amené le registre à l’arrêt-court Bo Bichette et son compatriote Vladimir Guerrero Jr. au premier but.

Le ranger cubain Lourdes Gurriel Jr. (2) a également frappé de l’autre côté de la clôture, seul, en huitième manche.

La victoire a été attribuée au partant Robbie Ray (1-1) en 6 2/3 manches. Pour les Braves, Smyly (0-2) a perdu en quatre manches.

Un solide McCullers bat les rayons

Le starter Lance McCullers Jr.a retiré neuf manches en sept manches sans but, et les Astros de Houston ont battu les Rays de Tampa Bay 9-2. Le match est le premier entre les deux neuvièmes depuis que les Rays ont remporté le septième de la série de championnats de la Ligue américaine l’an dernier. McCullers Jr. (2-1) n’a accordé que trois coups sûrs et en a marqué trois sur le chemin de la victoire.

L’arrêt-court portoricain Carlos Correa a été en contact avec le ballon quatre des cinq fois où il a affronté le lanceur. Le Portoricain, qui a conduit dans une course et a marqué une fois, a amélioré sa moyenne au bâton à .303 jusqu’à présent cette nouvelle saison.

Le joueur de premier but cubain Aledmys Diaz a réussi deux des 15 coups sûrs de Houston et a conduit en quatre points. Dans la troisième manche, il a roulé sur des arrêts courts et a envoyé son compatriote, le frappeur désigné Yordan Álvarez, au registre. Dans le septième, il a brisé le receveur et a poussé le ranger Michae Brantley au buteur. Diaz a terminé en beauté à la neuvième manche en frappant un doublé au champ central et en envoyant le troisième but Alex Bregman et Correa sur le ring.

Pour les Rays, la défaite a été portée par le partant Ryan Yarbrough (1-3) en six manches.

Votto frappe son 300e circuit

Le joueur de premier but Joey Votto a frappé son 300e circuit en carrière et a frappé deux doubles, menant les Reds de Cincinnati, qui ont battu les Cubs de Chicago 8-6. Les Reds ont gagné pour la troisième fois en quatre matchs après avoir perdu sept de suite. Votto (5), qui a terminé avec trois points produits, a chassé le ballon du terrain lors de la troisième manche contre les lancers du partant Jake Arrieta. Il a frappé un coup de circuit de 429 pieds dans une zone au-dessus de l’enclos des visiteurs sur la ligne du champ droit pour donner aux Reds une avance de 3-2.

L’arrêt-court vénézuélien Eugenio Suárez (4) a également retiré le ballon du terrain contre Arrieta en quatrième manche, sans coéquipiers devant. Suarez a cassé une séquence de 0 pour 26 défaites avec ses circuits.

Sur le monticule, le partant Wade Miley (3-2) a remporté la victoire en cinq manches, accordant cinq coups sûrs, un circuit et deux points. Arrieta (3-3) a perdu contre les Cubs en trois 1/3 de manches.

Anderson contrôle les Mets avec sa serpentine

Starter Chase Anderson a passé cinq épisodes sur le monticule et Les Phillies de Philadelphie ont battu les Mets de New York 2-1. Anderson (1-3) a remporté sa première victoire jusqu’à présent cette saison en accordant cinq coups sûrs et une course, a donné deux marches et en a retiré six par voie de retrait, tandis que dans la deuxième manche, quand Anderson frappait, il a été retiré, mais le joueur de deuxième but Brad Miller et le receveur Andrew Knapp ont frappé le registre avec les deux points pour les Phillies.

La défaite est tombée sur le partant Marcus Stroman (3-2) en cinq manches.