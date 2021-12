Les Yankees pourraient-ils retrouver Andrew Miller après des années ?

Ls Yankees de New York Ils ont décidé l’hiver dernier de retrouver un lanceur gaucher qui avait été échangé avec une équipe de Division Central quelques années plus tôt, Justin Wilson. Il n’est pas exclu qu’ils persécutent désormais Andrew Miller.

Dans cet esprit, Brian Cashman pourrait-il envisager une répétition de l’hiver dernier lorsque le gel des transactions se termine en ramenant l’ancien Game Enderer Andrew Miller pour un deuxième tour à rayures? Soit dit en passant, si vous n’obtenez pas cette référence, consultez la section des commentaires du début de 2015, lorsque le manager Joe Girardi a refusé de nommer Miller comme le plus proche, même s’il l’était clairement.

La dernière fois que Miller était dans la conscience publique des Yankees est un souvenir doux-amer, alors qu’il a cédé un coup de circuit en solo à Greg Bird pour ouvrir la septième manche du match 3 de l’ALDS 2017 qui a vu les Yankees remporter trois victoires consécutives pour obtenir sur. un déficit de 0-2 contre Cleveland, que les Yankees avaient échangé l’année précédente.

À l’époque, Miller était l’un des meilleurs du secteur, l’archétype de l’as du relais moderne amené pour éteindre les incendies, le rôle que Green et Jonathan Loáisiga ont largement joué l’année dernière. Mais même si je ne vais pas dire que le coup de circuit de Bird a brisé Miller, sa carrière depuis la saison 2017 s’est dégradée.

De 2013 à 2017, Miller faisait partie des bras d’élite de l’enclos des releveurs. Son 9.8 fWAR était juste derrière Kenley Jansen, Chapman et Craig Kimbrel et il était juste devant Dellin Betances. Pendant ce temps, seuls Wade Davis et Zack Britton ont affiché une MPM meilleure que leur 1,82 ; son FIP de 1,96 se classe de la même manière derrière Jansen et Chapman. Ses 41,1 K% n’ont été dépassés que par Chapman et ses 33,7 K-BB% seulement derrière Jansen. Considérant que Jansen, Chapman et Kimbrel étaient des plus proches pour leurs équipes respectives, on pourrait affirmer que Miller était le meilleur entraîneur de baseball.

Pour aggraver les choses, Miller a été en proie à des blessures mineures ces dernières saisons.

La tension des ischio-jambiers et l’enflure des genoux l’ont limité à seulement 34 manches en 2018. Avant que la pandémie ne mette fin à l’entraînement de printemps en 2020, il avait du mal à ressentir le baseball.

L’année dernière, une ampoule sur mon pied l’a fermé deux fois pour un total d’environ six semaines. Bien qu’aucun d’entre eux ne soit une source de préoccupation majeure, cela signifie que Miller a publié plus de 50 entrées exactement une fois depuis 2017.

