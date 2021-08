Les Yankees poursuivent leur belle séquence

25/08/2021 à 7h55 CEST

.

Le plus proche dominicain Wandy Peralta a pris sa retraite du joueur de premier but Freddie Freeman avec les bases chargées pour la finale et les Yankees de New York ont ​​résisté aux Braves d’Atlanta 5-4. Les Yankees sont restés quatre matchs derrière la première place de la division Est de la Ligue américaine, les Rays de Tampa Bay. La séquence de 11 victoires consécutives est la plus longue de New York du 31 août au 10 septembre 1985.

Un circuit de deux points du joueur de deuxième but DJ LeMahieu en cinquième manche a donné l’avance à New York. Le joueur de troisième but vénézuélien Rougned Odor (15) a également retiré le ballon du terrain en septième manche. Odor a trouvé les lancers du receveur Chris Martin et a fait sortir le ballon du terrain avec un coup qui a envoyé le ballon voler à 413 pieds au-dessus du champ droit, sans coéquipiers sur le chemin, sans retrait dans la manche.

La victoire est allée au soulagement de Clay Holmes (5-2) dans un épisode, tandis que Peralta (5) a été crédité d’avoir sauvé un tiers d’un épisode sur le tas. Pour les Braves, la défaite a été portée par le partant Charlie Morton (12-5) en cinq manches.

Les Braves sont tombés à 6-14 dans les matchs de la série interligues, dont une fiche de 1-9 à Atlanta.

Renfroe punit Twins avec deux coups de circuit

Ranger Hunter Renfroe a frappé deux circuits, le deuxième au cours de la cinquième manche de cinq points, il a frappé le Red Sox de Boston une avance de six points, et ils ont maintenu leur avance et leurs opportunités de wild-card avec un 11-9 victoire sur les Twins du Minnesota.

Le joueur de deuxième but portoricain Enrique Hernández (16) a envoyé le ballon dans la rue en huitième manche menant un coureur sur les sentiers, après avoir rattrapé le streamer de Caleb Thielbar, sans retrait dans l’épisode. Le Ranger Alex Verdugo a réussi trois coups sûrs et Renfroe a produit cinq points à son 14e match avec plusieurs circuits.

Pour les Twins, l’arrêt-court dominicain Jorge Polanco (23 ans) a envoyé le ballon dans le fairway en septième manche en battant le relief vénézuélien Martín Pérez, avec un coureur sur les buts et un retiré en manche.

La victoire a été créditée par le relais Josh Taylor (1-0) dans un épisode. La défaite a été portée par le partant Griffin Jax (3-2) en 4 2/3 manches.

García domine les Royals avec sa serpentine

Le partant vénézuélien Luis García a lancé la septième manche et a mené Les Astros de Houston l’emportent 4-0 sur les Royals de Kansas City. Garcia (10-6) a retiré sept prises et dispersé quatre coups sûrs en 6 manches 2/3. Le Vénézuélien a effectué 90 lancers, dont 60 se sont rendus dans la zone des frappes contre 24 frappeurs, laissant sa MPM moyenne à 3,21.

L’arrêt-court portoricain Carlos Correa a réussi deux coups sûrs et a produit deux points pour aider les Astros à mettre fin à une séquence de deux défaites consécutives et à améliorer leur fiche à 2-4 contre les Royals cette saison après avoir perdu le premier match de la série. . Houston a perdu trois des quatre à Kansas City la semaine dernière.

La défaite a été supportée par le partant Brady Singer (3-9), qui a accordé sept coups sûrs et quatre points en cinq manches, mais un seul a été inviolé après que sa défense ait commis deux erreurs coûteuses en première manche.

Cabrera frappe son 501e home run dans la victoire des Tigers

Le joueur de premier but vénézuélien Miguel Cabrera a frappé un circuit et a mené Les Tigers de Détroit à une victoire de 4-3 contre les Cardinals de St. Louis, en match de série interligues. Deux jours seulement après avoir frappé son 500e coup de circuit, Cabrera a atteint le 501e à vie. Dans la troisième manche, il a atteint un curseur de 79 milles à l’heure du démarreur Jack Flaherty à Big Mac Land, qui est le nom du pont supérieur gauche. Son coup de circuit a volé à 423 pieds, c’était son deuxième plus long coup de circuit cette saison.

La victoire a été attribuée au partant Casey Mize (7-6) en cinq manches. Pour les Cardinals, la défaite est revenue au partant Jack Flaherty (9-2) en deux manches.

Narváez scelle la victoire des Brasseurs avec un doublé

Le receveur vénézuélien Omar Narvaez a réussi le double bris d’égalité dans une septième manche de quatre points, le joueur de deuxième but Kolten Wong a ajouté un circuit de deux points en huitième et les Brewers de Milwaukee ont battu les Reds de Cincinnati 7-4. Milwaukee a remporté le premier match d’une série de trois matchs entre les deux meilleures équipes de la NL Central. Les Brewers ont augmenté leur avantage divisionnaire à 8,5 matchs sur Cincinnati, qui a commencé la soirée un match devant les Padres de San Diego pour la deuxième wild card de la Ligue nationale.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Hunter Strickland (3-1) qui a lancé une manche sans but en soulagement du partant Corbin Burnes pour aider Milwaukee à gagner pour la 11e fois en 14 matchs. Les Reds ont perdu contre Strickland (3-1) en un match.

Le Cubain José Abreu conduit à trois dans la victoire des White Sox

Le joueur de premier but cubain José Abreu a frappé un coup sûr aux quatre coins mardi qui lui a valu trois touchés dans le Victoire des White Sox de Chicago 5-2 contre les Blue Jays de Toronto. L’attaque était représentée par Abreu (26 ans), qui a frappé un circuit dans la première manche menant deux coureurs devant les White Sox, qui se sont améliorés à 73-54 jusqu’à présent dans le championnat. Abreu a trouvé les terrains du partant portoricain José Berríos et a botté le ballon à 411 pieds au-dessus du champ gauche, menant ses compatriotes le ranger Luis Robert et le troisième but Joan Moncada. Le Cubain a frappé 3 sur 5 avec quatre points produits, améliorant sa note à 96 pour renforcer son leadership dans les ligues majeures de cette section.

Au monticule, la victoire a été attribuée au partant Dylan Cease (10-6) en sept manches, tandis que les Blue Jays, qui ont vu leur record chuter à 65-59, ont perdu contre Berríos (8-7) en trois manches.

Le dominicain Cruz surmonte le covid-19 et à son retour scelle le triomphe des Rays

Le joueur de premier but dominicain Nelson Cruz a inscrit un doublé en carrière mardi. Victoire 3-1 des Rays de Tampa Bay contre les Phillies de Philadelphie. En début de huitième manche, Cruz a doublé dans le champ gauche profond envoyant les rangers Randy Arozarena et Brett Phillips au buzzer. Cruz, qui s’est récemment remis de COVID-19, a joué pour la première fois de sa carrière en couvrant le premier but et a réussi un doublé de deux points en huitième manche. Le Dominicain de 41 ans, un frappeur désigné pour les Rays, qui n’avait jamais joué dans le premier, a géré toutes ses chances proprement lors de sa première action n’importe où en défense depuis qu’il a joué sur le bon terrain pour les Mariners de Seattle en 2018. Cruz avait raté le La victoire des Rays sur les White Sox dimanche alors qu’ils figuraient sur la liste covid-19, mais a été rétablie avant le match de mardi.

Sur la butte le triomphe a été crédité par le relief JT Chargois (3-0) dans un tiers d’épisode. La défaite des Phillies a été portée par le soulagement Archie Bradley (7-2) dans un épisode.

Belt frappe deux circuits contre les Mets

Le joueur de premier but Brandon Belt a frappé deux des quatre circuits de l’attaque, le partant recrue Sammy Long a lancé la sixième manche et Les Giants de San Francisco ont battu les Mets de New York 8-0. Les Giants, leaders des ligues majeures, ont remporté 20 des 27 matchs en tentant de contenir les Dodgers dans la NL West. San Francisco a commencé la journée mardi avec une avance de 2,5 matchs.

Belt (19) a frappé des quatre coins dans le premier épisode, seul, et a répété la punition dans le quatrième, sans coureurs devant. Sur le monticule la victoire a été attribuée au partant Sammy Long (2-1) en travail de cinq et une troisième manches. La seule préoccupation des Giants était que le septuple receveur des étoiles Buster Posey a été éliminé avec une douleur au genou gauche en cinquième manche.

Les Mets ont perdu contre le partant Tylor Megill (1-3) en 3 1/3 manches.

Lowe frappe parfaitement et ajoute un coup de circuit contre les Indiens

Le joueur de premier but Nathaniel Lowe a réussi un parfait 5 sur 5 avec un circuit de trois points en première manche et les Texas Rangers ont battu les Indians de Cleveland 7-3 après avoir ajouté un autre joueur à la liste covid-19. La victoire est arrivée à un moment opportun pour les Rangers, qui ont placé le receveur Jonah Heim sur la liste covid-19 avant le match, portant leur total à cinq joueurs sur la liste. Les partants prévus au Texas pour mercredi et jeudi ne sont pas avec l’équipe en raison des protocoles de santé et de sécurité. Lowe (13) a frappé un circuit en première manche, a ajouté des simples en troisième, septième et neuvième et a doublé en cinquième.

La victoire a été remportée par le partant Taylor Hearn (3-4) en cinq manches complètes. Pour les Indiens, la défaite a été remportée par le partant Eli Morgan (2-6) en quatre manches et une troisième.

Match Cubs-Rockies reporté à cause des orages

Le match auquel ils devaient jouer ce mardi au Wrigley Field Les Cubs de Chicago et les Rockies du Colorado ont été reportés en raison des orages électriques qui affectent toute la zone métropolitaine de la ville. Le jeu a été déplacé vers une double carte prévue ce mercredi.

Les tempêtes ont atteint Wrigley Field environ 90 minutes avant le premier pas prévu. La pluie était parfois torrentielle et la zone a été placée sous surveillance de tempête violente et avertissement de crue éclair.

Le partant Zach Davies (6-10, 5,04 ERA) a été nommé partant de Chicago lors du premier match du programme double contre Germán Márquez (11-9, 3,80). Le match 2 mettra en vedette Justin Steele des Cubs (2-2, 3,22) et Austin Gomber du Colorado (9-7, 4,15).

Le receveur des Cubs Willson Contreras, qui est sorti avec une entorse au genou, a couru les buts lors des échauffements mardi et sera évalué mercredi. Son compatriote, le droitier de Chicago Adbert Alzolay, qui souffre d’une tension aux ischio-jambiers, fera une apparition en cure de désintoxication mercredi avec Triple-A Iowa.