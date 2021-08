Les Yankees prolongent une séquence de victoires qu’ils n’avaient pas il y a 36 ans

in

L’équipe de Yankees de New York, a obtenu ce mercredi une séquence de victoires qui ne leur avait pas été donnée il y a 36 ans au baseball Ligue majeure de baseball – MLB.

Avec la victoire 6-5 du Yankees contre les Braves d’Atlanta, ils ont réussi à prolonger leur séquence de 11 victoires consécutives lors de la saison 2021 de Grandes ligues, étant quelque chose qu’ils n’avaient pas reçu depuis la saison 1985, c’est-à-dire il y a 36 ans.

L’équipe de Yankees ont connu une résurgence après le All-Star Game de cette campagne 2021, à tel point qu’ils font partie des organisations avec le meilleur bilan depuis la pause de mi-saison dans le MLB.

Cette séquence pleine d’espoir à tous ces fans de New York qui demandent les World Series, un trophée qui ne leur a pas été remis depuis la saison 2009, étant une équipe qui investit plusieurs millions et a toujours de grandes attentes dans le baseball de la Grandes ligues.

Voici le rapport :

Pour la première fois depuis 1985, les @Yankees ont remporté 11 matchs consécutifs ! pic.twitter.com/UXNeOYEP5w – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 25 août 2021

Après ces 11 victoires, le Yankees Ils ont une fiche de 74-52 cette saison de MLB, où ils sont deuxièmes de la division Est de la Ligue américaine et ils voudront sûrement maintenir cette séquence pour aspirer à se qualifier pour les séries éliminatoires.

De plus, ces triomphes montrent que le gestionnaire de la YankeesAaron Boone a peaufiné chaque détail de ses joueurs, ayant une sauvegarde offensive avec des circuits et des lancers qui réagit à la fois du côté de départ et du soulagement de l’enclos.