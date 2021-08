Les Yankees ressemblent à nouveau à des prétendants. Ce n’est pas pour les raisons que vous pensez.

Le point de départ de la montée en flèche des Yankees en août est logique: coincés en dehors du terrain des séries éliminatoires, ils ont échangé contre Joey Gallo et Anthony Rizzo à la date limite, renforçant la liste et réalisant les deux objectifs de la franchise d’ajouter des étoiles et de se balancer pour les clôtures avec un tas des grands garçons.

La destination est également logique: en affichant un record de 28-9, le meilleur de la MLB depuis la pause des étoiles, les Yankees ont accéléré devant cinq équipes au classement des jokers de la Ligue américaine pour passer en position éliminatoire. Après les matchs de mercredi, les Yankees sont aussi proches des Rays et du meilleur bilan de l’AL qu’ils le sont de l’Athlétisme – qu’ils visitent pour quatre matchs cruciaux ce week-end – et la deuxième place d’honneur de la ligue.

Après avoir balayé une série de deux matchs à Atlanta plus tôt cette semaine, New York est sur une séquence de 11 victoires consécutives, la plus longue de l’illustre franchise depuis 1985. Si les Yankees remportent leur prochain match, ils auront la meilleure séquence de la franchise depuis Maris et Mantle poursuivait le record du circuit en 1961.

Mais en cours de route, le voyage attendu de l’équipe a tracé un chemin plutôt inattendu. Même avec Gallo et Rizzo sur la liste, et même avec des lanceurs vedettes comme Gerrit Cole et Aroldis Chapman manquant du temps ce mois-ci, les Yankees gagnent à cause de leur lancer, pas de leur attaque.

Malgré les ajouts notables aux échéances, la formation des Yankees n’est toujours pas à la hauteur du surnom des Bronx Bombers. Individuellement, même avec les premiers matchs torrides de Rizzo dans les rayures, Rizzo (93 wRC+) et Gallo (84) ont été des frappeurs inférieurs à la moyenne à New York. Depuis la pause des All-Star, les Yankees se classent en dehors du top 10 en termes de performance globale au marbre (avec les coups de lanceur supprimés) et dans la moitié inférieure de la ligue en termes de production de puissance. Ils sont un peu meilleurs qu’ils ne l’étaient en première mi-temps, mais encore loin des cogneurs imparables qu’ils semblent être sur le papier.

Attaque des Yankees de moitié

Statistique avant la pause All-Star Depuis la pause All-Star Statistique avant la pause All-Star Depuis la pause All-Star Courses par match 4,2 (18e) 4,8 (13e) wRC+ 100 (15e) 108 (12e match nul) ISO .158 (20e) .172 (18e) SLG .395 (19e) .413 (21e) Coup de lanceur exclu

La formation semble certainement plus formidable qu’elle ne l’était il y a un mois – et le sera encore plus une fois qu’elle sera rétablie, avec Gio Urshela qui devrait sortir de la liste des blessés jeudi et Gleyber Torres de près. Giancarlo Stanton est en feu en août (0,320/0,420/0,613) ; Aaron Judge est dans la même fourchette (0.306/.396/.565) ; Luke Voit est le joueur AL de la semaine en titre.

Mais les principaux exploits des Yankees sont venus sur le monticule. Depuis la pause des étoiles, les lanceurs de New York mènent les majors de fWAR et sont à égalité au premier rang de l’ERA ajustée au parc. L’ensemble du groupe a un ERA 28% supérieur à la moyenne au second semestre.

La rotation commence avec Cole, qui s’est disputé quelques départs depuis la répression de la MLB contre les trucs collants, mais qui ressemble toujours à un favori de Cy Young, même avec un spin réduit. Au cours de ses six derniers départs, remontant à un jeu blanc complet à Houston, Cole affiche une MPM de 2,92, un FIP de 2,01 et un taux de retrait au bâton de 38 %, le meilleur de la ligue. Si les Yankees jouent dans le jeu des jokers, Cole leur donnera un avantage quel que soit l’adversaire.

La rotation au-delà de Cole s’est également accélérée, en particulier parce que l’as de l’équipe a raté quelques tours dans la rotation après avoir été testé positif pour COVID-19. Jordan Montgomery est fiable même s’il n’est pas spectaculaire, n’autorisant pas plus de trois points lors de ses 10 derniers départs. Jameson Taillon, qui avait une MPM de 5,43 à la fin juin, a une marque de 2,01 en neuf départs depuis, incluant des pierres précieuses contre les Astros et les Red Sox. Luis Gil est le premier lanceur de l’histoire de la MLB avec trois départs sans but lors de ses trois premières apparitions en carrière.

Et puis il y a Nestor Cortes Jr., dont le nom ne peut être mentionné à aucun moment sans l’expression « rusé gaucher » à proximité. Il ressemblait à une épave de 40 hommes lors de brefs passages à Baltimore et à Seattle, mais après son retour aux Yankees dans le cadre d’un contrat de ligue mineure, il a été la plus grande révélation de tous. Parmi tous les lanceurs avec au moins sept matchs commencés cette saison, Cortes est à égalité au septième rang de la MPM ajustée au parc (2,56, ou 41 % de mieux que la moyenne). Il n’a que 7 points de pourcentage de retard sur Lance Lynn, deuxième, bien que Jacob deGrom ait des kilomètres d’avance sur tout le monde :

Meilleurs ERA ajustés en fonction du parc, minimum 7 départs

Lanceur Innings ERA – Lanceur Innings ERA – Jacob deGrom 92 27 Lance Lynn 130 2/3 52 Walker Buehler 162 1/3 53 Corbin Burnes 133 55 Carlos Rodón 109 2/3 56 Danny Duffy 61 57 Brandon Woodruff 145 1/3 59 Freddy Peralta 121 1/3 59 Nestor Cortes Jr. 56 1/3 59 Kevin Gausman 146 61 Trevor Rogers 110 62 Robbie Ray 145 1/3 63 Max Scherzer 132 1/3 63 Tyler Glasnow 88 64 Shohei Ohtani 100 65

Avec Cole et Montgomery maintenant de retour dans la rotation, et avec les blessés Corey Kluber et Domingo Germán qui devraient également revenir dans une certaine mesure, les Yankees pourraient bientôt avoir un surplus de partants capables. (Avec chaque jour qui passe, la possibilité d’un retour de Luis Severino, qui a été empêché de lancer, semble de moins en moins probable.) Pour gérer le débordement, quelqu’un comme Cortes pourrait retourner à l’enclos, où il rejoindrait tout un groupe de surperformants tout aussi inconnus.

La plume des Yankees a eu besoin de toutes ces armes anonymes. Deux des meilleurs releveurs de l’équipe ont été surmenés : Chad Green se classe deuxième parmi tous les lanceurs cette saison pour les manches de relève, et Jonathan Loaisiga est quatrième. Pendant ce temps, les présentateurs attendus Chapman, Zack Britton et Darren O’Day ont passé une grande partie de la saison blessés, incohérents ou les deux. (O’Day est maintenant sorti pour la saison, tandis que Britton est revenu sur la liste des blessés lundi.)

Et parce que l’offensive moyenne de l’équipe n’a pas été en mesure de générer des points en grappes, les Yankees ont joué les matchs les plus serrés de toutes les équipes cette saison. Ce manque de jeux à faible effet de levier a signifié peu de marge de manœuvre pour Aaron Boone et son personnel, de sorte que même les releveurs de vadrouille ostensibles ont été poussés dans des manches importantes. Depuis la pause des étoiles, 63 pour cent des lancers lancés par les releveurs des Yankees sont venus avec le point gagnant sur la base ou au marbre, ou le point égal sur la base, au marbre ou sur le pont. Pour le contexte, Atlanta est à la deuxième place dans cette statistique à 44%, plus proche de la 25e place que des Yankees.

Ou, pour examiner le même ensemble de circonstances d’une autre manière : les releveurs des Yankees ont lancé avec un indice d’effet de levier moyen de 1,54 au second semestre, sur une échelle dans laquelle 1,0 est la moyenne et tout ce qui est au-dessus représente un effet de levier plus élevé. Les Dodgers (1,18), deuxièmes, sont plus proches de la 24e place que des Yankees.

Pourtant, bien que les Yankees aient joué plus de matchs serrés que toute autre équipe, ils ont également remporté le pourcentage le plus élevé de ces matchs. Ce n’est peut-être pas une formule reproductible, mais cela propulse les Yankees vers une place en séries éliminatoires.

Les chiffres derrière la performance de l’embrayage de l’enclos sont stupéfiants et étonnamment égalitaires. Au cours des quatre premiers matchs de la séquence de victoires des Yankees, un releveur différent a sauvé chaque match. Depuis la pause du All-Star, sept Yankees différents ont réussi un arrêt. Des naufragés comme Lucas Luetge, Wandy Peralta et Stephen Ridings ont tous excellé.

Le plus excellent de tous, cependant, a été Loaisiga, qui est maintenant aussi central dans l’enclos des Yankees que Cole l’est dans la rotation. Autrefois lanceur acharné sans grand objectif, Loaisiga a sacrifié quelques retraits au bâton pour un contrôle nettement meilleur et a bénéficié du compromis. Selon la version de FanGraphs de WAR, le Nicaraguayen de 26 ans a été le releveur le plus précieux des majors cette année, grâce à sa combinaison de quantité et de qualité via un total de manches élevé et l’évitement des deux mauvais résultats réels. Sur 157 releveurs qualifiés, il se classe neuvième en FC/9 et 17e en taux de marche.

Ce genre de performances patchwork s’est avéré à la fois une agréable surprise, dans le cas de véritables pierres angulaires comme Loaisiga, et une nécessité, car des contributeurs inattendus ont remplacé leurs prédécesseurs absents. Selon le suivi des blessures de Baseball Prospectus, les Yankees ont perdu le troisième plus grand nombre de victoires sur blessure en 2021, derrière seulement les Mets et les Dodgers. DJ LeMahieu est le seul membre de la programmation du jour d’ouverture à avoir été en bonne santé toute l’année. (C’est le bon moment pour se rappeler que Jay Bruce était le joueur de premier but de l’équipe lors de la première journée, ce qui semble s’être produit il y a une demi-décennie.)

Cette dynamique soulève cependant des questions sans réponse sur l’avenir de l’équipe. Outre Cole et Kluber, souvent blessé, Montgomery a la plus grande expérience en séries éliminatoires parmi les candidats à la rotation réaliste, avec un seul départ et quatre manches à son actif. Et bien que l’enclos des releveurs n’ait pas été parfait – les Yankees de 2021 adorent leur drame de fin de match – les trébuchements sont en grande partie attribuables aux lanceurs les plus en vue du stylo, Britton et Chapman. Boone fera-t-il confiance à Luetge et Peralta et à ces gauchers les plus racés dans un moment clé des séries éliminatoires?

Peut-être le plus urgent de tous, l’infraction continuera-t-elle à s’améliorer jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau prévu ? Pour que New York rattrape Tampa Bay et évite le jeu des jokers, ou pour gagner suffisamment de rondes éliminatoires pour atteindre ses premières World Series depuis 2009, la formation devra certainement frapper pour plus de puissance que les Orioles, que New York traîne toujours. pourcentage de slugging tout au long de la saison.

Mais pour une équipe qui a oscillé autour ou en dessous de 0,500 pendant toute la première mi-temps et s’est assise en dehors de la photo des séries éliminatoires jusqu’en août, il est difficile de ergoter sur ces incertitudes au milieu d’une séquence de 11 victoires consécutives. Au contraire, les démarrages lents de Rizzo et Gallo, ainsi que les blessures persistantes d’Urshela et Torres, signifient que New York peut encore s’améliorer, si ses frappeurs correspondent à ses lanceurs et compensent toute régression sur le monticule.

C’est une perspective effrayante pour le reste de la Ligue américaine. La MLB a une longue saison et les Yankees ont mis du temps supplémentaire à se retrouver. Maintenant qu’ils atteignent un sommet, ils ne semblent tout simplement pas perdre.

Statistiques de la ligue jusqu’aux matchs de mardi.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer