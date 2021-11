Les Yankees révèlent avec quels arrêts-courts ils ont négocié

Les Yankees de New York par l’intermédiaire de leur directeur général, Brian Cashman, a confirmé qu’ils avaient discuté d’affaires avec Carlos Correa, Trevor Story et Corey Seager dans cette agence libre du MLB.

Apparemment, la possibilité que les New York Yankes s’adressent aux services du Portoricain Javier Baez sont assez faibles, puisqu’à ce stade du jeu, ils n’ont pas encore établi de conversations avec leur agent, bien au contraire.

Cashman a déclaré « Nous lançons définitivement un vaste réseau et avons des conversations » lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu des pourparlers contractuels avec Carlos Correa, Seager ou Trevor Story.

Les autres SS qui sont en agence libre sont également Javier Baez et Marcus Semien, qui n’ont apparemment pas encore été proches des Yankees.

Jusqu’à présent, Seager n’a sonné que pour les Angels Dodgers et les Yankees de New York, contrairement à Carlos Correa qui sonne pour les Tigers de Detroit, les Red Sox de Boston et même les Dodgers d’Angeles. De plus, Story a déjà eu une réunion avec les Rangers et devrait également rencontrer les Cardinals de St. Louis.

Ces trois joueurs du même poste que les Mules poursuivent des offres de qualification récemment refusées de 18,4 millions de dollars de leurs équipes respectives pour devenir agents libres.