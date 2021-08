Les Yankees reviennent au Show

Dans une certaine mesure, on pourrait dire qu’avec la victoire de ce vendredi sur les Mariners de Seattle, 3-2, l’histoire a donné un nouveau tour de vis en faveur des Yankees de New York ; une tournure qui ramène la meilleure équipe de la planète à la compétition.

Avec le quatrième succès consécutif cette semaine, puisque les Mules ont remporté les deux derniers contre les Orioles et le premier contre les Mariners ; Avec cette victoire vint la victoire 60 et si après la pause pour le match des étoiles, tout était doute sur les Yankees, aujourd’hui la certitude que donnent les matchs gagnés depuis, le changement de mentalité, donc l’attitude gagnante ; Tout cela ajoute une touche différente au Big Show, car la division Est de la Ligue américaine est brûlante, avec les Red Sox, les Tampa Rays, les Yankees et les Blue Jays dans une bataille rangée pour remporter le fanion et le joker.

À l’heure actuelle, au moment d’écrire ces lignes, les Bombers du Bronx ont réussi une séquence de 8-2 au cours des dix derniers matchs, se classant troisième mais seulement trois matchs derrière les Red Sox de Boston et moins de six pour les Rays.

Si l’on tient compte du fait qu’il y a seulement quelques semaines, cette différence était même de dix matchs, on se rend compte que la chose est sérieuse avec les New-Yorkais ; qui se sont oxygénés avec l’arrivée d’Anthony Rizzo et Joey Gallo.

À ce stade, il convient de souligner le travail de Jameson Taillon, choisi à l’unanimité comme lanceur du mois de la Ligue américaine, avec une forge de 4-0 avec une MPM de 1,16 en 31 manches de travail. Un élément très valable, si l’on prend en compte la contre-performance de Gerrit Cole lors de ses dernières apparitions.

Beaucoup parlent déjà d’un retour historique et le mysticisme qui entoure toujours les Yankees donne tout le crédit aux hypothèses, même celles qui font allusion à sonner 28… il faut voir, le terrain comme on le dira toujours, pour l’instant les Bombers sont de retour et que c’est quelque chose que le bon fan apprécie.