Les Yankees utilisent la 2e vie dans la 8e manche controversée pour dominer les Red Sox et prendre la tête des jokers

Les Yankees de New York ont ​​utilisé une huitième manche controversée pour gagner une nouvelle vie et vaincre les Red Sox de Boston dimanche, 6-3, alors que la saison touche à sa fin et que la course des wild-cards de la Ligue américaine devient plus chaude.

Aaron Judge était avec des coureurs aux deuxième et troisième en début de huitième lorsqu’il luttait contre le releveur des Red Sox Adam Ottavino. Le juge ferait une faute sur un terrain en direction du territoire des fausses balles le long de la première ligne de but et le joueur de premier but de Boston, Bobby Dalbec, n’a pas pu attraper.

Avec une nouvelle vie, Judge a semblé se balancer et donner une faute au receveur Christian Vazquez. Cependant, Vazquez n’a pas réussi à obtenir ce qui aurait été le retrait au bâton et l’arbitre Joe West a jugé la faute de balle.

Avec le pitch supplémentaire, Judge doublerait et marquerait DJ LeMahieu et Anthony Rizzo. New York a pris les devants à ce moment-là.

Giancarlo Stanton ajouterait quelques runs d’assurance avec un home run profond de deux points sur le Green Monster à Fenway Park.

Aroldis Chapman viendrait pour l’arrêt et fermerait la porte, complétant le balayage des Yankees contre les Red Sox et donnant aux Yankees leur sixième victoire consécutive avec six matchs à jouer dans la saison.

Les fans étaient furieux de la façon dont la huitième manche s’est déroulée.

New York s’est amélioré à 89-67 et a sauté les Red Sox pour la première place de la wild card de la Ligue américaine. Les Red Sox ont été poussés à la deuxième place, un match derrière les Yankees.

Les Blue Jays de Toronto, qui ont également gagné dimanche, sont maintenant à l’extérieur. Les Yankees et les Blue Jays ont d’énormes séries à partir de mardi dans le Bronx. Les Red Sox sont sur la route pour leurs deux dernières séries contre certaines des pires équipes de la MLB – les Orioles de Baltimore et les Nationals de Washington.

La saison sauvage touche à sa fin et la dernière semaine sera sûrement quelque chose à surveiller.