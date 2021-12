Les Yankees veulent embaucher le Portoricain Carlos Beltrán

Les Yankees de New York ils veulent signer Carlos Beltran faire partie de la franchise sur le plan technique de la MLB.

Beltran, qui s’est qualifié pour être le manager des Mets de New York pour 2020, a été suspendu pendant un an après avoir été impliqué dans un vol de signature par les Astros de Houston en 2017.

Selon Mark Healey, les 27 fois champions envisagent de recruter Beltran pour être à la fois entraîneur et membre de la direction.

Beltrán est un grand connaisseur du baseball et par conséquent, les Yankees le veulent proche à la fois des joueurs et de Brian Cashman, il a joué avec les anciennes et les nouvelles écoles, a eu des expériences gigantesques dans les deux ligues et en séries éliminatoires et comme si cela ne suffisait pas, il connaît bien New York.

Carlos Beltran a joué dans trois décennies différentes, il a joué aux côtés de nombreux hommes qui sont aujourd’hui les entraîneurs de certaines équipes de la MLB, ils ont sûrement des idées communes sur la façon d’observer le jeu. De plus, Beltran connaît déjà Aaron Judge et Gary Sánchez, avec qui il a partagé des loges lors de ses derniers jours en portant des rayures.

J’entends dire que les #Yankees envisagent de faire appel à @carlosbeltran15 à un certain titre. Il peut s’agir d’un poste de front office ou de coaching organisationnel. – Mark C. Healey (@MarkCHealey) 9 décembre 2021