Les Yanks remportent la 12e de suite lors de la tournée mystère magique de la côte ouest de JJ

JJ ouvre avec les Yankees résistants qui, malgré une avance de six points, remportent une victoire à Oakland, ce qui en fait douze victoires consécutives (00:50). Ensuite, il décompose la toxicité croissante autour des Mets et le drame autour de la cure de désintoxication de Noah Syndergaard (06:11) avant de réagir aux messages vocaux de quelques auditeurs (12:32). Ensuite, JJ discute avec Warren Sharp de The Ringer à propos des prédictions des Giants et des Jets, des équipes surestimées et sous-estimées et d’autres paris sur les futures (25:09). Enfin, il conclut avec ce qu’il faut rechercher dans le dernier match de pré-saison pour les Jets et les Giants (50:49).

Hôte : John Jastremski

Invité : Warren Sharp

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

