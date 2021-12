Les Yellowjackets de Showtime sont un héritier moderne à perdre

Au milieu des années 2000, avant que les services de streaming ne commencent à dominer le paysage télévisuel, les foyers du monde entier se connectaient de semaine en semaine à ABC’s Lost – un mystère de survie qui a duré six ans et a dominé le paysage de la culture pop pendant la plupart d’entre eux. Ce n’était pas que Lost lui-même était une prémisse particulièrement nouvelle à sa surface – un accident d’avion a laissé une poignée de survivants bloqués sur une île mystérieuse où ils ont été forcés de se gouverner et de survivre aux éléments – c’était tout le reste. Les tours surnaturels et souvent conspirateurs de l’émission capturent l’imagination et incitent des légions de fans dévoués (plusieurs années avant que les médias sociaux ne soient aussi omniprésents qu’aujourd’hui) dans des frénésies de spéculation et de théories sauvages.

Le fait est que participer à la frénésie autour de Lost au milieu des années était une expérience unique – une expérience qui n’a pas été reproduite par la télévision événementielle moderne. Des émissions comme Game of Thrones et Westworld se sont certainement rapprochées, mais les dystopies médiévales de fantasy et de science-fiction n’ont pas tout à fait le même attrait ou la même saveur qu’un bon vieux « y a-t-il un monstre dans les bois avec eux? » histoire de survie.

Heureusement, si vous êtes un ancien fan de Lost – ou simplement quelqu’un qui ressent le manque d’une bonne histoire de mystère hebdomadaire dans laquelle vous mordre les dents – les Yellowjackets de Showtime pourraient être la réponse que vous attendiez. .

Il est facile de voir où les connexions peuvent être établies dès le départ. Yellowjackets est l’histoire d’une équipe de soccer féminin qui, alors qu’elle se rendait à une compétition dans un jet affrété, s’est écrasée dans la nature sauvage canadienne au milieu des années 90. Les membres survivants de l’équipe sont ensuite forcés de survivre pendant 19 mois, régressant dans la violence et le cannibalisme avant d’être secourus.

Là où Yellowjackets fait un pivot difficile à partir de votre scénario archétypal Lord Of The Flies (et se dirige carrément vers le territoire perdu) est dans sa narration. Plutôt que de raconter un récit simple sur les adolescents qui se retournent les uns contre les autres dans les bois, l’émission présente des chronologies de duel – l’une, axée sur les filles des années 90 dans les bois, l’autre sur 2021 où (certains) des survivants ont ont atteint l’âge adulte et essaient de naviguer dans leur vie. Cela change fermement les enjeux des deux situations – l’histoire ne parle pas de qui vit ou qui meurt dans les bois, mais de ce qui s’est réellement passé là-bas.

Immédiatement, les filles commencent à voir d’étranges symboles gravés dans les arbres dans les bois (correspondant à une carte postale menaçante arrivant dans les boîtes aux lettres des survivants adultes de nos jours.) Certains des adolescents survivants commencent à parler de la façon dont « il ne veut pas qu’ils partent « , faisant référence à une entité ou une force inconnue dans les bois autour d’eux. Les mutilations animales sont ignorées comme des attaques de loups, bien qu’aucun loup ne soit vu ou entendu. Des noms comme « la femme dans les arbres » et « l’homme sans yeux » sont agités dans les deux chronologies, ce qui implique que tout ce qui était avec eux dans la forêt ne peut pas être fait avec eux. Oh, et il y a un meurtre mystérieux en plus de tout cela qui peut ou non être lié.

L’émission regorge de questions qui – avec seulement quatre épisodes publiés et un programme hebdomadaire de première qui s’étend jusqu’en janvier – ne trouveront pas de réponse définitive de si tôt. Cela laisse beaucoup de temps pour toutes les spéculations et théories que vous pouvez entasser dans votre semaine entre les épisodes – vous savez, si vous cherchez à revivre une partie de cette gloire du milieu des années 2000, ou selon qui vous êtes et qui vous étiez à l’époque où Lost était diffusé, pour en faire l’expérience pour la première fois.

Les épisodes de Yellowjackets arrivent sur Showtime tous les dimanches.