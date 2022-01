Les Yellowjackets sont-ils de bonnes personnes ? ou pur mal ?

Que feriez-vous si vous mouriez de faim (et peut-être possédé) dans les bois ?

Alors que nous cherchons toujours des réponses à tous les mystères qui se cachent derrière les Yellowjackets de Showtime, nous sommes toujours aux prises avec un sentiment simultané de pitié, d’horreur et d’empathie envers notre équipe de football de lycée préférée de 1996 devenue des survivants d’un accident d’avion. Bien sûr, les adolescents font tout le temps des trucs gâchés, comme dormir avec le petit ami de leur meilleure amie et flirter avec leur entraîneur de football adulte. Mais laissés à eux-mêmes, chaque adolescent bloqué dans les bois recourrait-il au cannibalisme ?

Un flash en avant d’une frénésie alimentaire cannibale au camp montre que ces adolescents des années 90 n’ont pas du tout vécu une expérience typique du lycée.

Juliette Lewis, Christine Ricci, Mélanie Lynskey et Cyprès fauve incarnent les versions adultes de ces lycéens qui, 25 ans plus tard, sont toujours hantés par ce qui s’est passé là-bas dans la forêt. Le thriller psychologique oppose les traumatismes passés aux menaces actuelles comme le chantage, l’empoisonnement et, oh oui, quelques meurtres embêtants.