Les yeux de Daniil Kvyat reviennent dans un meilleur environnement que Red Bull

Daniil Kvyat estime qu’il a encore des affaires inachevées avec la Formule 1 et aimerait avoir la chance de le prouver dans un meilleur environnement de travail.

Kvyat a été effectivement mâché et craché du programme Red Bull à plusieurs reprises au cours de sa période initiale de six saisons de 2014 à lorsqu’il a de nouveau été éliminé à la fin de la campagne 2020.

Le Russe est resté dans les cercles de la Formule 1 en décrochant un rôle de réserve avec Alpine, mais il veut toujours une autre chance de revenir sur la grille et de prouver qu’il est toujours digne d’une place.

Alors que les courses de Formule 1 sont la priorité absolue, Kvyat est conscient et confortable de la perspective de courir dans d’autres séries si un retour ne se matérialise pas.

Toujours heureux de vous voir, @kvyatofficial 😆#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 https://t.co/HL04or6cvj pic.twitter.com/A8YQ1VT9nk – Formule 1 (@F1) 4 juin 2021

“Quoi que ce soit, je veux courir”, a déclaré Kvyat à Motorsport.com.

“Bien sûr, la première chose à laquelle vous pensez est la Formule 1 parce que je pense que je peux encore montrer quelque chose.

Et j’espère qu’un autre environnement de travail est meilleur pour moi que celui où j’ai été jusqu’ici. J’aimerais vraiment une autre chance. Mais il ne s’agit pas de ce que j’aime.

« Parfois, une opportunité se présente, mais parfois non. Nous verrons ce qui est possible à court terme. Les prochains mois sont cruciaux à cet égard.

“Et si quelque chose se passe, il y a beaucoup d’autres championnats où je peux courir de manière compétitive et bien gagner ma vie.

« Maintenant, je regarde en arrière et je vois quels pilotes ils [Red Bull] maintenant, je peux être fier de ce que j’ai accompli.

« Pour être honnête, je ne pense pas que j’aurais pu faire beaucoup plus. Cela me donne confiance pour l’avenir, je sais ce que je peux faire.

“J’aurais pu être dans le marasme à cause de cette époque [at Red Bull], mais au final il y a plus de pilotes qui ont eu du mal. À cet égard, je repense à cette époque la tête haute. »

Kvyat a déjà plaisanté en disant que le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a son numéro s’il veut entrer en contact, mais il ne veut pas continuer à se concentrer sur sa relation antérieure avec l’équipe.

“Il a mon numéro s’il en a besoin”, a répété Kvyat.

«Cela a déjà suscité tellement d’attention, on m’a demandé à plusieurs reprises à ce sujet. Les gens ont mon numéro et je sais qui m’appellera ou non. Restons-en là.

