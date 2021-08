“Les yeux grands fermés”: Kapil Sibal dit que les “anciens” blâmés pour avoir préconisé des réformes alors que les jeunes dirigeants quittent le Congrès

in

Kapil Sibal a affirmé que les efforts d’unité de l’opposition échoueront si le Congrès n’est pas rajeuni. (PTI)

Haut dirigeant du Congrès et principal partisan des réformes au sein du parti du Congrès, Kapil Sibal a critiqué aujourd’hui le parti du Congrès, l’accusant d’aller de l’avant les « yeux grands fermés ». La réaction de Kapil Sibal est intervenue après que le chef du parti, Sushmita Dev, a démissionné de l’adhésion principale du parti. « Sushmita Dev, démissionne de la composition principale de notre Parti. Pendant que les jeunes leaders partent, nous, les « anciens », sommes blâmés pour nos efforts pour le renforcer. Le Parti continue avec : Eyes Wide Shut », a déclaré Sibal dans un tweet.

Notamment, hier, Sibal avait exhorté Sonia Gandhi à réformer et à rajeunir le parti. Il a déclaré que les mesures visant à rassembler les partis partageant les mêmes idées sous une même bannière étaient les bienvenues, mais pas au prix du renforcement du Congrès en premier lieu. Sibal a déclaré que l’unité de l’opposition n’est pas possible sans un Congrès fort. Notamment, la remarque de Sibal intervient quelques jours seulement avant la réunion virtuelle prévue de Sonia Gandhi avec les dirigeants de l’opposition le 20 août pour synchroniser les partis partageant les mêmes idées sur des questions importantes pour affronter le gouvernement du BJP de manière unie.

Selon le PTI, les ministres en chef de plusieurs États non gouvernés par le BJP, notamment le Bengale occidental CM Mamata Banerjee, et Maharashtra CM Uddhav Thackeray et le député du Tamil Nadu Staline devraient assister à la réunion avec d’autres dirigeants de l’opposition. Le Congrès fait partie de l’alliance au pouvoir dans le Maharashtra et le Tamil Nadu. Cependant, le TMC dirigé par Mamata Banerjee dirige un gouvernement majoritaire au Bengale où le Congrès est en alliance avec le CPIM.

On se souvient que Sibal et 22 autres dirigeants du Congrès avaient écrit à Sonia Gandhi pour exiger une refonte organisationnelle. Sibal a déclaré au PTI qu’il continuerait d’exiger des réformes et de continuer à faire pression pour renforcer le parti afin d’en faire une force de premier plan contre le BJP.

Il a déclaré que ses collègues de parti sont prêts à soutenir les efforts visant à revitaliser le Congrès. Sibal a dit qu’il ne s’agissait pas de lui mais de la fête et Sonia Gandhi peut le larguer s’il se met sur son chemin. L’ancien ministre syndical a soutenu que le Congrès ne peut venir au premier plan de l’unité de l’opposition que si le parti est renforcé et relancé.

Sibal a affirmé que les efforts d’unité de l’opposition échoueront si le Congrès n’est pas rajeuni. Il a également déclaré qu’il était inquiétant que des réformes n’aient pas lieu dans le grand vieux parti. Il s’est également dit préoccupé par le fait que le parti n’avait pas de président régulier et a déclaré qu’il était du devoir public du parti de se faire élire un président régulier et des membres du bureau.

Le 9 août, Kapil Sibal avait organisé un dîner-réunion à sa résidence pour les hauts dirigeants de l’opposition, où tous les partis ont convenu de travailler ensemble pour vaincre le BJP dans l’Uttar Pradesh et dans d’autres États et les élections de 2024 à Lok Sabha.

