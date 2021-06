Les yeux ont éclaté au défilé Dior Resort 2022 en Grèce – WWD

in

Peter Philips, directeur créatif et image du maquillage Christian Dior, a partagé son inspiration pour le look beauté du défilé resort 2022 de la maison, où la plupart des yeux des mannequins étaient décorés de perles.

S’exprimant depuis le stade panathénaïque d’Athènes jeudi après-midi, avant l’exposition du soir, Philips a expliqué qu’il avait créé un “visage simple et beau pour tout le monde, puis nous avons ajouté une touche conceptuelle – un peu différente pour chaque modèle”.

La directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri, avait montré à Philips une photo d’une femme aux cheveux mouillés sur laquelle des perles étaient collées. Il a noté que dans la collection, il y a beaucoup de perles sur les accessoires et les tissus, mais aussi un élément sportif et un drapé fin.

Chiuri a également mentionné comme source d’inspiration pour Philips le galeriste grec Alexandre Iolas, qui a représenté de nombreux artistes surréalistes.

Pour éviter qu’un look beauté orné de perles ne devienne trop précieux, Philips a opté pour une approche surréaliste. Certains modèles avaient des perles décorant les coins intérieurs de leurs yeux, tandis que d’autres les avaient apposées sur les coins intérieurs et extérieurs ou des yeux entiers encadrés de perles.

“J’ai pensé qu’il serait intéressant de jouer avec ça, car l’une des choses les plus emblématiques de la culture grecque est l’œil grec”, a déclaré Philips.

Pour obtenir le look du défilé, il a utilisé une nouvelle palette de fards à paupières en édition limitée spécialement conçue, appelée 5 Couleurs Couture Cruise 2022. Parmi les autres produits phares figuraient Dior Prestige La Micro-Lotion de Rose, Dior Backstage Face and Body Primer 001 Universal , Dior Backstage Powder-no-Powder, Diorshow Kabuki Brow Styler et Dior Addict Lip Glow 000 Universal Clear.

Guido Palau a créé des coiffures ornées de bijoux pour le spectacle.

Pour en savoir plus, consultez :

Dior canalise l’esprit olympique pour un défilé croisière en Grèce

EXCLUSIF : Dior s’associe à Sacai pour une première collection co-brandée

Parfums Christian Dior esquisse le développement durable