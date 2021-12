Les Young Bucks taquinent fortement la légende de la WWE Jeff Hardy rejoignant AEW et Matt Hardy réagit

Maintenant que Jeff Hardy est un agent libre, les roues du passage à AEW semblent être en mouvement.

Les fans pourraient être pardonnés de supposer que Hardy ferait le pas parce que son frère, Matt, travaille déjà pour la promotion.

Jeff Hardy est vraiment aimé des fans de catch

Cependant, maintenant, les Young Bucks, qui sont vice-présidents exécutifs ainsi que des artistes interprètes ou exécutants pour AEW, ont taquiné l’arrivée de Jeff en changeant leur en-tête sur Twitter.

Le frère de Jeff, Matt, a réagi au troll des réseaux sociaux.

« J’adore le BIOS Twitter de @youngbucks qui change constamment. Ils sont trop bons », a tweeté Matt.

Les Young Bucks savent ce qu’ils font sur Twitter !

Jeff a été libéré par la WWE le 10 décembre après avoir refusé d’entrer en cure de désintoxication.

Quelques jours auparavant, Hardy a semblé abandonner au milieu d’un match lors d’un événement en direct de la WWE alors qu’il faisait équipe avec Drew McIntyre et Xavier Woods.

Jeff est depuis apparu sur un stream avec Matt et dit qu’il est bien placé.

L’homme de 44 ans a la clause standard de non-concurrence de 90 jours avec sa libération. Cela signifie qu’il sera payé par la WWE pendant cette période, mais qu’il ne pourra pas lutter ailleurs avant la fin des 90 jours.

S’exprimant sur son podcast cette semaine, l’annonceur légendaire Jim Ross, qui suit actuellement un traitement pour un cancer de la peau, a déclaré qu’amener Jeff à AEW était une évidence.

« J’espère qu’un jour; il lutte pour AEW. C’est une évidence », a-t-il déclaré.

« Pouvez-vous imaginer les Young Bucks et les Hardy Boyz ? Les Hardy et les Lucha Bros ? Les Hardy et FTR ? La bataille de Caroline du Nord. Je suis tout à propos de ce genre de choses. C’est un an là-bas, facile.

Jeff Hardy a déclaré à talkSPORT qu’il voulait mettre fin à sa carrière avec son frère Matt

« S’il m’appelait et me disait de me donner des conseils, je lui dirais « restez en bonne santé ». Profitez de votre famille, terminez vos achats de Noël et profitez de votre famille pendant les vacances.

« La période la plus spéciale de l’année, et appréciez ce que vous avez. Compte tes bénédictions, mon pote. Alors, c’est ce que je lui dirais. (H/T Sportskeeda.com).

Les Hardy Boyz sont l’une des équipes les plus titrées de l’histoire de la lutte professionnelle. À lui seul, Jeff a détenu 29 championnats à travers la WWE, l’Impact et la ROH.

Jeff a récemment déclaré à talkSPORT qu’il souhaitait mettre fin à sa carrière aux côtés de son frère, il ne savait tout simplement pas où ce serait. Il semble désormais logique que AEW soit la destination en 2022.