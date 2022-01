Les YouTubers Big Call Of Duty Mobile obtiennent leurs propres skins

Clôturant les derniers jours de la saison 11, Call of Duty Mobile ajoute certains des créateurs de contenu les plus populaires du jeu en tant que skins dans le jeu. Une mise à jour du mardi 11 janvier présente iFerg comme le premier des trois skins YouTuber précédemment taquinés.

L’un des créateurs de contenu les plus remarquables de Call of Duty Mobile, Luke ‘iFerg’ Fergie a recueilli plus de 2,3 millions d’abonnés sur YouTube. Le contenu de sa chaîne comprend des défis Call of Duty Mobile farfelus et joue avec d’autres grandes personnalités de Call of Duty telles que Dr Disrespect.

Le pack « Ferg » met le créateur dans un costume masqué avec le reste des objets du pack cosmétique suivant le même schéma de couleurs bleu et gris que la tenue à capuche. Ce pack de 10 articles est maintenant dans la boutique pour 1 400 points COD, ce qui équivaut à environ 20 $.

C’est la première fois que Call of Duty Mobile ajoute des personnages basés sur des créateurs de contenu. Alors que les deux autres créateurs taquinés n’ont pas eu leur identité confirmée, des fuites précédentes ont montré le skin iFerg maintenant confirmé avec des packs pour YouTubers HawksNest et Bobby Plays. Espérons que plus de détails seront bientôt révélés pour les deux skins restants.

La saison 11 a également marqué le retour du mode Undead Siege Zombies, et nous avons détaillé quelques astuces pour vous aider à survivre aux hordes. Et assurez-vous de consulter notre guide pour les trucs et astuces de Call of Duty Mobile pour le multijoueur.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.