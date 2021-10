Les YouTubers Charles et Alyssa portent des costumes d’Halloween pour la vidéo, retournez-les

étoiles YouTube Charles & Alyssa Pour toujours ont fait une énorme virée shopping dans un magasin Spirit Halloween en Arizona … mais après avoir obtenu ce qu’ils voulaient pour une vidéo, ils ont rendu le produit.

Les YouTubers se sont promenés dans le magasin de costumes Spirit Halloween à Tempe au début du mois, et on nous dit qu’ils ont dépensé plus de 1 000 $ en costumes et accessoires.

Le directeur adjoint du magasin, Tracy Brock, nous raconte qu’elle a reconnu le couple à leur arrivée… et qu’elle les a aidés à faire leurs courses pendant plusieurs heures et leur a même fait une remise de 20 %.

Tracy dit qu’elle a demandé aux YouTubers s’ils avaient besoin de costumes pour une fête et Charles lui a dit… « Quelque chose comme ça. »

Peu de temps après, on nous a dit que le personnel du magasin avait remarqué que le couple avait publié 2 vidéos portant les costumes … puis ils ont été choqués lorsque la sœur de Charles est entrée et a rendu pour près de 900 $ de matériel usagé.

Certains des costumes portés et rendus par les YouTubers incluent … Chucky, nonne, prêtre, condamné évadé, policier, infirmière et robe d’hôpital. Ils ont également acheté un flacon.

On nous dit que le personnel du magasin a décidé de ne pas remettre le flacon sur les étagères en raison de l’évidence … quelqu’un a peut-être déjà mis la bouche dessus.

Bien qu’il semble que cela puisse gêner certaines personnes chez Spirit … le fait est que le magasin ne peut rien faire ni enquêter car ce n’est pas illégal et la politique de retour est très flexible.

Charles et Alyssa racontent à TMZ… qu’ils ont utilisé les costumes pour une vidéo sur les costumes d’Halloween bon marché pour les couples à petit budget, et ils ont porté les costumes pendant quelques minutes et n’ont jamais mis les pieds hors de la maison.

Le couple dit qu’ils ont spécifiquement posé des questions sur la politique de retour lorsqu’ils faisaient leurs achats et qu’ils se sentaient à l’aise de retourner ce qu’ils avaient payé … sans penser que ce serait un gros problème.

Les YouTubers disent qu’il n’y a pas eu d’usure et que c’était comme essayer les costumes dans le magasin … seulement ils l’ont fait à la maison et les ont repris.

Charles et Alyssa disent qu’ils n’ont pas utilisé tous les articles, n’ont jamais touché le flacon avec la bouche, ont bien emballé les costumes et ont rendu beaucoup d’articles qui ne correspondaient pas.

Ils disent qu’ils ont suivi la politique de retour et ne pensent pas avoir fait quoi que ce soit de mal … et soulignent que Spirit devrait bénéficier d’une vidéo.