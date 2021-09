Les YouTubers découvrent 100 000 $ de jeux classiques dans la maison de Hoarder

Diamonds in the ruff.Gif: Troupes bon marché Mines d’or / Kotaku

Comme un Tomb Raider réel sans vues pittoresques d’une civilisation ancienne, une paire de chasseurs de gibier YouTuber se sont retrouvés dans une pièce extrêmement désordonnée qui avait été verrouillée pendant près de 20 ans. Mais au milieu de la saleté, ils ont trouvé un trésor de jeux vidéo scellés en usine, y compris des succès grand public comme The Legend of Zelda: The Wind Waker, des classiques cultes comme Drakengard pour PS2, et tout simplement des trucs étranges comme une tronçonneuse Resident Evil 4 en édition limitée. manette.

Aimee et Korbin, qui préfèrent ne pas partager leur nom de famille, sont le duo de revendeurs à temps plein derrière la chaîne YouTube Cheap Finds Gold Mines, et font généralement leurs trouvailles par le biais de Goodwills et de vide-greniers. Mais après qu’un téléspectateur les ait informés d’une maison qui était «un peu méchante», le couple s’est retrouvé à parcourir un environnement très grossier comme Nathan Drake d’Uncharted et à trouver toutes sortes de jeux vidéo, d’objets de collection et de cassettes VHS de marque Blockbuster. Ils ont fait trois vidéos sur l’expérience jusqu’à présent.

Leur deuxième vidéo, intégrée ci-dessus, n’est pas pour les âmes sensibles. La maison à toutes fins utiles n’a pas d’espace piétonnier, car aucune trace de celle-ci est jonchée de débris de plafond et de boîtes en carton déformées par le temps et infestées de cafards. Les deux hommes ne sont pas des cueilleurs de métier et admettent qu’ils étaient mal préparés pour leur recherche lorsqu’ils sont arrivés à la maison sans gants et portant des shorts et des chaussures décontractées.

“Une fois que nous sommes arrivés là-bas et que nous avons vu la qualité des choses, je n’allais pas rentrer chez moi et me changer”, a déclaré Korbin.

Il y avait d’autres jeux éparpillés dans la maison parmi les cafards et la pourriture du plafond, mais la paire n’était principalement intéressée que par les trouvailles scellées en usine, alors ils ont probablement transmis des centaines de jeux déjà ouverts. Ils ont fait des exceptions pour des gemmes comme PS1 Tomba, mais aussi, bizarrement, le mauvais port PlayStation 3 de Bayonetta. En tout cas, Aimee note qu’elle peut faire face à un “petit caca de souris” pour acquérir de bons jeux.

Au cours de leur spéléologie, Aimee a été mordue par une araignée recluse brune, et Korbin était à peu près sûr d’avoir la gale à la jambe. Mais la paire a plus que compensé leur difficulté à dénicher des tonnes de jeux PlayStation 2, Xbox 360 et Nintendo GameCube (criez à F-Zero GX), ainsi que des piles de magazines Game Informer.

Le duo a déclaré à Kotaku que la valeur totale de la collection de jeux récemment découverte était d’environ 100 000 $, que Cheap Finds Gold Mines a remporté 20 000 $ après avoir partagé les découvertes avec huit autres revendeurs.

À la fin de la deuxième vidéo, une femme nommée Stéphanie explique le contexte de la maison et explique pourquoi elle contenait autant de jeux vidéo. La propriété appartenait à son oncle et était la maison familiale depuis 1965. Lorsque l’oncle est tombé malade en 2019, elle l’a aidé à déménager.

« Nous avons vidé la maison de mon oncle ces derniers jours », dit Stéphanie. “Nous essayons juste de faire sortir tous ses cadeaux… J’espère que (nous) avons des bonnes personnes, de bonnes choses.”

Korbin a dit à Kotaku que la maison et tout ce qu’elle contenait allaient être démolis, et que tout son contenu irait à la décharge. Dans la troisième vidéo, Aimee note que l’ancien propriétaire a subi un traumatisme après avoir perdu un proche et a fini par collecter tout ce qui avait de la valeur à son cœur, qui s’est avéré être des jeux vidéo.

Bien que Cheap Finds Gold Mines aient pu transformer leur exploration noueuse en profit, Aimee suggère que les téléspectateurs devraient apprécier leur découverte non seulement pour sa valeur économique, mais aussi pour combien la collection de jeux signifiait apparemment pour le propriétaire.

“Nous sauvons ces jeux vidéo, nous sauvons une partie de l’histoire et nous sauvons une partie du cœur de ce type.” Et aussi faire du profit, être mordu par des araignées venimeuses et contracter la gale. La vie est bizarre comme ça.