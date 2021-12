Les YouTubers disent que Roblox Kids joue, sont exploités et harcelés

Image : Roblox Corporation

Plus tôt cette année, le groupe documentaire People Make Games a rapporté que la plate-forme de création de jeux Roblox trompait certains de ses jeunes utilisateurs. Roblox permet aux utilisateurs de monétiser leurs créations, mais très peu deviennent assez populaires pour que l’investissement en temps en vaille la peine. Pendant tout ce temps, Roblox promet aux utilisateurs richesse et gloire s’ils le résolvent. Tout cela semblait peu recommandable et exploiteur – alors maintenant, des mois plus tard, le collectif affirme que Roblox essayait de faire pression sur eux pour qu’ils retirent la vidéo.

Ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, il a approfondi les expériences individuelles des joueurs sur la plate-forme.

Nous savions déjà que Roblox avait du mal avec des choses comme la modération de contenu, les efforts de recrutement des fascistes et un modèle commercial suspect où peu de gens peuvent monétiser leurs créations. Dans sa dernière vidéo, People Make Games rapporte que cette prémisse de base a conduit à un réseau tentaculaire d’équipes non officielles de développement de l’enfant et de joueurs mûrs pour les abus et l’exploitation. Mais comme une grande partie de ce qui se passe se passe sur des sites tiers ou des canaux Discord, Roblox ne se sent apparemment pas responsable de cela.

Voici la vidéo complète :

Un joueur de Roblox a déclaré à People Make Games qu’il avait effectivement commencé à s’efforcer – un terme de l’industrie du jeu vidéo pour des périodes prolongées d’heures supplémentaires – d’aider à développer le jeu de quelqu’un d’autre uniquement pour que les créateurs originaux le coupent finalement de son succès futur. Une autre a parlé d’avoir été harcelée sexuellement par le créateur du jeu de fans populaire Sonic Simulator dans Discord DM une fois qu’elle a commencé à travailler dessus. Un troisième a déclaré qu’il regrettait d’avoir dépensé environ 1 000 $ que son jeu populaire avait créé sur des objets virtuels Roblox plutôt que d’économiser de l’argent. Tous ces joueurs, remarquez, étaient mineurs.

Alors que les joueurs peuvent demander des paiements en espèces dans le monde réel, le catalogue de produits numériques de Roblox est échangeable et montre des données sur la façon dont les prix ont augmenté au fil du temps, incitant à la spéculation. La société Roblox obtient une réduction de 30% de tout cela. Les sites tiers, quant à eux, permettent aux joueurs d’échanger des objets contre de la monnaie numérique Roblox, ce qui leur permet d’encaisser. Et bien sûr, toute cette activité est destinée aux enfants, la population écrasante derrière l’énorme popularité de Roblox et la récente introduction en bourse de 45 milliards de dollars à Wall Street.

D’après les rapports de People Make Games, il semble certainement que Roblox ait réussi à reproduire tous les pires abus et pratiques d’exploitation de l’industrie du jeu vidéo dans un jeu pour enfants avec des avatars ressemblant à des Lego. Qu’est-ce que Roblox avait à dire en réponse? Surtout qu’il prend très au sérieux les violations de ses conditions d’utilisation, il dispose d’une grande équipe de professionnels payés pour surveiller l’activité du jeu. Roblox a également ajouté qu’il encourageait les joueurs à ne pas quitter le site. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires de Kotaku.