Les YouTubers FGC n’arrêteront pas de parler de melty Blood : Type Lumina

Les YouTubers de jeux de combat (comme JMSCrofts, Jiyuna et Rooflemonger) parlent beaucoup de Melty Blood: Type Lumina. Ce n’est pas une plainte. En tant que tout nouveau dans les jeux de combat, il a été formidable de voir les gens perdre complètement la tête à propos d’une sortie à venir (tout en exprimant toujours leurs inquiétudes), et pour eux d’expliquer pourquoi. Entendre les gens parler de leur enthousiasme a sérieusement aidé à clarifier un tas de choses dont je n’étais pas sûr dans les jeux de combat.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas Melty Blood, il s’agit d’un célèbre jeu de combat de niche basé sur la série de romans visuels Tsukihime de Type-Moon. À la fois à l’intérieur et à l’extérieur du FGC, il est surtout connu pour avoir organisé un tournoi dans les toilettes d’un hôtel à EVO, au grand dam de sa communauté. Il mérite une meilleure réputation que cela, car il est incroyablement cool.

Melty Blood est ce que la communauté des jeux de combat appelle un combattant d’anime, ce qui signifie des combos rapides et élégants, une concentration sur le combat aérien et des exigences d’exécution importantes. Le jeu précédent, Melty Blood Actress Again Current Code, est connu pour sa liste énorme, sa richesse de mécanismes de système, ses mouvements aériens incroyablement expressifs et son accent sur le jeu de plateau. Je promets que je vais expliquer toutes ces choses, parce que je comprends maintenant.

Chaque personnage de MBAACC a en fait trois modes entièrement différents appelés Moons, chacun jouant différemment des autres. Cela s’ajoute aux multiples versions disponibles pour certains personnages. Arcueid, la princesse vampire, est un personnage différent de Red Arcueid, la princesse vampire qui est devenue Joker-fied en cédant à ses pulsions vampiriques, qui est un personnage différent d’Archetype: Earth, un ancêtre vampirique qui emprunte son corps. Ces trois personnages, qui sont, encore une fois, la même personne, ont chacun leurs propres variantes de la Lune et leurs styles de jeu respectifs. Il se passe beaucoup de choses à MBAACC. Le nouveau jeu, Type Lumina, a abandonné le système Moon pour réduire la liste et rendre le jeu moins intimidant, mais pas moins cool.

G/O Media peut toucher une commission

Les personnages restants et leurs conceptions sont excellents dans tous les domaines, mais la personnalisation des personnages du jeu le distingue vraiment. La plupart des combattants 2D vous permettent de changer les couleurs des personnages, mais Type Lumina vous permet même parfois de changer des parties de leurs tenues. Pouvoir personnaliser si profondément chaque partie du look de votre personnage choisi est un cadeau absolu pour le FGC épris de mode.

Ce qui a vraiment enthousiasmé les gens à propos de Type Lumina, ce sont les mouvements aériens et la mécanique du système, qui permettent un degré incroyable d’expression du joueur. Dans la plupart des jeux de combat, vous aurez un saut, peut-être un double saut ou un saut en hauteur, et parfois un airdash. En jeu, vous êtes souvent obligé de choisir entre ces options : saut et double saut, ou saut et élan aérien, par exemple. melty Blood, comme toute bonne équipe d’improvisation, dit: “Oui, et…” Vous pouvez sauter, double saut et air dash sans toucher le sol. Cette quantité d’options de mouvements aériens vous permet de faire des trucs incroyables pour déjouer votre adversaire lors d’un match houleux.

Cela est particulièrement évident dans le brouillage pré-round de Melty Blood, au cours duquel les joueurs peuvent se déplacer et se déplacer pour trouver la position idéale avant le début des combats. Les jeux d’esprit commencent avant le premier coup de poing, qui règle.

Les mécanismes du système sont ce qui rend les différents jeux uniques les uns des autres, en dehors de leurs personnages. Ce sont les outils universels qui définissent un jeu donné. Prenez Bursts et Roman Cancels du récent Guilty Gear Strive à titre d’exemple : n’importe quel personnage peut effectuer un Burst et il remplit la même fonction pour tous qu’un outil « s’il vous plaît arrêtez de me frapper ». Les annulations romaines vous permettent d’annuler une animation à tout moment pour en faire quelque chose d’autre, et également de ralentir votre adversaire. Ces mécanismes sont ce qui rend Strive unique.

melty Blood a beaucoup de mécanismes de système, qui se fondent tous dans un jeu d’échecs satisfaisant et récompense. En ne regardant que la défense, vous avez quatre options dans melty : bloquer, protéger EX, protéger et esquiver. Le blocage est ce que vous attendez, vous vous retenez et évitez tout sauf les dommages aux puces. La protection EX, c’est lorsque vous bloquez juste avant d’être touché, ce qui réduit la quantité de jetons que vous prenez et le blockstun, c’est-à-dire le temps qu’il vous faut pour agir après avoir bloqué un coup. Le blindage agit comme le mécanisme de parade du jeu ; protéger une attaque gèle temporairement votre adversaire, vous permettant d’agir et de reprendre de l’élan. Enfin, l’esquive a des cadres d’invincibilité qui, avec un timing approprié, vous permettent de traverser l’attaque d’un ennemi.

Toutes ces options permettent aux joueurs d’avoir une variété de réponses à n’importe quelle attaque donnée, en adaptant leur défense à leur caractère et à leur style de jeu. Tous les mécanismes du système de melty Blood sont flexibles et variés. Même sa structure de combo de base, appelée système Reverse Beat, vous permet d’enchaîner des attaques normales dans n’importe quel ordre tant que vous ne répétez pas la même attaque deux fois. La plupart des jeux de combat ne vous permettront d’enchaîner que le léger du moyen au lourd, mais melty abandonne complètement cette exigence commune, vous permettant d’improviser sur place.

Le jeu mélange ensuite cette improvisation avec sa forte concentration sur le set play. Le set play fait référence à des plans prédéterminés que vous pouvez exécuter après avoir renversé votre adversaire. Pour utiliser Guilty Gear Strive comme exemple, Millia utilisera fondamentalement toujours son mouvement spécial de disque capillaire après vous avoir renversé, vous forçant à bloquer au réveil, auquel cas elle fera alors l’une des six choses différentes pour vous mélanger. Si vous devinez mal la suite, ce qui est souvent le cas, vous êtes touché. melty Blood a beaucoup de jeu arrêté, mais l’équilibre avec ses nombreuses options défensives. Cela permet au jeu de passer très naturellement de combos de jeu incroyablement cool à un jeu neutre ultra-rapide (le neutre est la partie du jeu dans laquelle deux joueurs essaient juste de se faire du mal).

Tout cela fait de Type Lumina un jeu de combat incroyablement expressif, du choix de votre personnage et des couleurs personnalisées à votre style de jeu particulier et à vos décors préférés. C’est un jeu de combat presque conçu pour les aficionados du genre, et pourtant, moi, un débutant total dans les jeux de combat, je peux être incroyablement excité à ce sujet parce qu’il a l’air malade comme de la merde !

C’est une chose d’être vaguement familier avec un tas de jargon des jeux de combat, et une autre de le comprendre réellement. En regardant le FGC parler de ce jeu, j’ai en fait compris la manière dont les jeux de combat s’assemblent en tant que pièces de conception, et cela fouette absolument. Les jeux de combat peuvent être notoirement difficiles à aborder, voir la communauté s’enthousiasmer pour expliquer pourquoi elle pense qu’un jeu est cool a rendu ce processus beaucoup plus facile. C’est peut-être simplement parce que je suis nouveau, mais cela semble vraiment être le moment idéal pour plonger dans ce créneau.

Et wow, est-ce que melty Blood a de la bonne musique.