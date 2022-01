Les YouTubers font une superbe vidéo de comparaison de la respiration atomique de Godzilla

Toutes les lumières !Gif : Toho / FilmCore / Kotaku

Godzilla ne serait pas le roi de tous les monstres qu’il est aujourd’hui sans son souffle atomique caractéristique, et une nouvelle vidéo YouTube présente l’évolution de ce mouvement caractéristique avec des graphismes 3D époustouflants.

YouTubers FilmCore a publié hier la vidéo de 14 minutes comparant les respirations atomiques de quelque 35 Godzillas différents, de 1954 à aujourd’hui. (Trois Minizillas/Sons of Godzilla y sont également parvenus.)

Dans la vidéo, des Godzillas de différentes époques de l’histoire cinématographique du kaiju arrivent sur la scène d’un paysage urbain FUBAR et laissent rapidement déchirer leurs attaques les plus dévastatrices. La vidéo respire tellement d’action Goji que même les conceptions de Hanna-Barbera ressemblant à Reptar et le look très controversé de 98 de Legendary Pictures sont agréables à regarder.

Faire des vidéos de kaiju n’est pas un nouveau terrain pour la chaîne, car elle a réalisé des vidéos de comparaison de plusieurs tailles, des vidéos sur King Kong et une vidéo Pacific Rim contre Godzilla. La plupart des conceptions 3D de Godzilla pour la nouvelle vidéo sur le souffle atomique ont été créées par FilmCore à l’aide de Blender 2.9 et d’Unreal Engine 4, mais les modèles Godzilla Heisei, Shin Godzilla et Godzilla Earth ont été créés par l’animateur et modeleur 3D Zul et l’ère Showa, Final Les conceptions de Wars et Godzilla Ultima proviennent de ByNEET.

Après que chaque Goji ait fait un salut de 12 coups via leur spectacle de lumière laser, les Godzillaverse sont confrontés au jobber de la série King Ghidorah avec Space Godzilla et Mecha Rodan, qui est juste heureux d’être là. La vidéo se termine avec le salon entier de Godzillas se réunissant dans un regard de Care Bear alors qu’ils tirent leurs rayons dans le ciel.

La chair de poule a couru le long de ma colonne vertébrale (un peu comme la nageoire dorsale d’un monstre qui commence à briller) en voyant trois interprétations atomiques particulières du souffle : Le son guttural du légendaire Godzilla qui accélère son souffle atomique, comme un moteur de moto futuriste, est un plaisir pour les oreilles. Et voir le méchant GMK Giant Monsters All Out Attack Godzilla avec ses yeux blancs et opaques est également top.

Malheureusement, ce même battage médiatique s’est rapidement transformé en frustration après avoir réalisé que Toho n’avait pas créé un grand jeu Godzilla depuis 2004 Godzilla: Save the Earth pour PlayStation 2 et Xbox. Annoncez un nouveau jeu de kaiju qui a l’air à moitié aussi bon que cette vidéo et je publierai ma propre vidéo de compilation skree-onking en guise de célébration.