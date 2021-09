Les YouTubers obtiennent et présentent le modèle OLED du commutateur avant le lancement

L’écran du Switch OLED est certainement plus dynamique que celui du Switch standard. Capture d’écran : Nintendo Prime / Kotaku

Le modèle Nintendo Switch – OLED sort bientôt, et Nintendo a récemment organisé des événements au cours desquels la presse pourrait l’essayer aux côtés de Metroid Dread. La chaîne YouTube Nintendo Prime, une chaîne de passionnés de jeux avec une préférence pour les jeux Nintendo, a obtenu des images d’un Switch OLED qui leur a été envoyée par un spectateur anonyme. À l’aide des séquences de déballage et de gameplay, ils ont créé une vidéo assez solide montrant le Switch OLED et le comparant au modèle d’origine.

Nintendo Prime a déclaré, pour autant qu’ils le sachent, que le Switch OLED dont leur source a filmé n’a pas été obtenu par des moyens douteux (appuyez sur X pour douter). Mais en échange du partage de séquences, la source voulait que le YouTuber de Nintendo branche la chaîne YouTube du fils de son ami, ce qui est assez sain.

Si vous avez suivi les nouvelles du nouveau Switch, vous avez vu que le modèle OLED apporte divers changements, mais beaucoup reste le même. Par exemple, nous savons que la durée de vie de la batterie sera à peu près la même que celle du commutateur d’origine, évaluée entre 4,5 et 9 heures. Le processeur Nvidia Tegra X1 qui alimente la logique et les visuels du système reste également inchangé.

La première différence clé, évidemment, vient de l’écran. Le Switch OLED dispose d’un écran OLED de 7 pouces sensiblement plus grand, contre 6,2 pouces dans le modèle d’origine. Dans la vidéo Nintendo Prime, vous pouvez le voir fonctionner côte à côte avec un commutateur standard, et même dans ces conditions non idéales, l’écran OLED est nettement plus lumineux et apparemment plus blanc que l’écran LCD de l’ancienne console.

Une autre différence clé entre les deux systèmes est leur capacité de stockage interne. Le Switch OLED est livré avec le double du stockage interne du Switch standard, cadencé à 64 Go. Le dock est également repensé avec un port de connexion LAN intégré, ce qui sera une aubaine pour les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate à la recherche d’un faible décalage en ligne.

L’arrière de la station d’accueil du modèle OLED apparaît apparemment plutôt que d’être sur une charnière comme avec le commutateur standard. Capture d’écran : Nintendo Prime / Kotaku

Les petits détails incluent les évents du Switch OLED qui semblent être en métal plutôt qu’en plastique. La station d’accueil repensée a un style considérablement mis à jour, et son dos peut maintenant être complètement retiré pour accéder à son adaptateur secteur, sa sortie HDMI et sa connexion LAN plutôt que de basculer sur une charnière.

La séquence de déballage de YouTube montre une autre mise à jour clé : le commutateur OLED a une béquille qui vaut vraiment le coup, s’étendant sur toute la largeur de la console. C’est tout à fait un contraste avec le petit bâton mauviette attaché au commutateur d’origine, qui semblait toujours sur le point de se casser. (Si c’était le cas, votre slot micro SD serait à jamais exposé.) Je dois me demander pourquoi Nintendo n’a pas opté pour cette conception plus robuste pour commencer.

La vidéo de Nintendo Prime est la deuxième vidéo de déballage à faire le tour en ligne, la première étant d’un YouTuber japonais appelé HikakinTV, dont la présentation de déballage a des valeurs de production bien supérieures (et oui, il porte ces gants de déballage blancs). Entre sa vidéo et celle de Nintendo Prime, il semble que les unités OLED de Switch se faufilent dans le public, d’une manière ou d’une autre, donc ce n’est probablement que le début d’un déluge de prises pratiques de la part de quiconque a la chance d’en trouver une.

La date de sortie officielle du modèle Nintendo Switch – OLED est le 8 octobre.