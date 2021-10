Les zascas à Carlos Ríos pour la défense agressive de sa crème de cacao « en question »

Nouvelles connexes

Carlos Rios Il a émergé dans notre pays comme le gourou de la nourriture royale. A l’heure où le rythme de vie et la précarité poussent de nombreuses personnes à manger des aliments ultra-transformés pour gagner du temps, la nutritionniste andalouse mène depuis des années une croisade contre ce type de régime et prône une alimentation et des habitudes plus saines. parfois avec des méthodes de marketing douteuses.

Avec plus d’un million et demi d’abonnés sur Instagram, ayant développé une application de paiement, Ríos a commencé à commercialiser ses propres aliments préparés, les vendant comme le paradigme de la santé. Houmous ou guacamole de courte durée dans les rayons des supermarchés grâce à sa légion de fans. Cependant, ce qui s’est passé ces jours-ci avec sa crème au cacao pourrait être un avant et un après dans sa carrière.

C’est jeudi dernier qu’il a lancé son produit, que nos confrères de la Nutrition ont analysé de manière exhaustive. C’est la société Shukran Foods qui a produit la crème, qui porte le sceau Realfooding et qu’il a lui-même salué comme alternative saine au Nutella ou à la Nocilla. Cependant, son étiquetage a généré une grande controverse pour contenir des erreurs en vrac et ne pas se conformer à la réglementation en vigueur.

Analyse des Robles

Nutritionniste et technologue en alimentation Beatriz Robles, l’un des experts régulièrement consultés par EL ESPAÑOL, a analysé vendredi dernier la fameuse crème de cacao de Carlos Ríos pour le magazine Global Consumer et a dénoncé que l’étiquette du produit indique « sans sucre ajouté », mais contient des dates qui ont été utilisées pour sucrer, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme sans sucre.

C’est ainsi qu’elle l’a expliqué elle-même sur son compte Twitter :

Après des jours de #sucres et de #dattes, @consumidorglob m’interroge sur la crème au cacao #realfood.

Nutritionnellement, peu à dire : = à ce que vous faites à la maison ou à tout autre que vous achetez.

Mais si vous avez des dattes, pouvez-vous dire « sans sucre ajouté » ? # Thread 🧵⬇️https : //t.co/2QwzvUwqmv – Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 octobre 2021

Il est présenté comme une crème de cacao « sans sucre ajouté » et « sans édulcorants » et parmi ses ingrédients, il y a de la purée de marrons, des dattes ou du cacao, tous mis en évidence avec des images sur le devant de l’étiquette. pic.twitter.com/GP7pQkYwxh – Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 octobre 2021

La mention « sans sucres ajoutés » est réglementée par la R1924/2006 : pour faire cette allégation le produit ne peut pas contenir de sucres (légalement des mono et disaccharides sauf polyalcools) et, voici l’important, AUCUN ALIMENT UTILISÉ POUR SES PROPRIÉTÉS SUCRANTES pic.twitter . com / 1t6iGY8RTM – Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 octobre 2021

Cela implique que, si vous voulez faire la réclamation, il ne peut pas prendre de miel, de panela, de sirops, de jus… de dattes ?

Le fait est que ces ingrédients sont-ils utilisés pour leurs propriétés édulcorantes ?

Xq il pourrait être justifié que la norme soit respectée xq vous les utilisez à d’autres fins … – Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 octobre 2021

Xa pour donner de la texture, de la saveur, apporter des fibres… peu importe. Baisée par les cheveux ? Vous avez raison. Mais ça peut valoir le coup.

Voici le problème avec la crème de cacao #realfooding : elle indique expressément qu’elle utilise « des marrons, du cacao et des dattes pour sucrer naturellement ». Oui, ils sont utilisés à des fins sucrées pic.twitter.com/iOU8ykk3bO – Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 octobre 2021

Il est vrai qu’à partir du libellé, il n’est pas possible de savoir lequel des trois ingrédients est utilisé pour sucrer, mais cela n’a pas d’importance car, selon la règle, aucun ingrédient ne peut être utilisé à cette fin. – Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 octobre 2021

En bref : il contient des ingrédients qui sont utilisés pour leurs propriétés édulcorantes, ce qui est déclaré sur l’étiquette, il ne peut donc pas indiquer « sans sucre ajouté ». – Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 octobre 2021

Ríos, qui est plus Instagram que Twitter, n’a pas tardé à réagir, mais sa réaction a été complètement surréaliste. Contrairement à ce que l’on attend d’un professionnel lorsqu’un de ses collègues se fait l’écho d’une évidence, l’Andalou a entrepris une envolée qui s’annonce épique. En réalité, a viré ses followers qui « veulent retirer » la crème au cacao car « la mafia tire les ficelles ».

« L’industrie ultra-transformée n’a pas tardé à réagir à notre lancement », a-t-il expliqué dans sa publication, s’attardant sur le fait qu' »ils ne sont pas intéressés à différencier la qualité des ingrédients » et ajoutant que « quiconque estime que ce discrédit n’est pas orchestrée par l’industrie ultra-transformée, c’est qu’elle est aveugle » :

Il n’était pas nécessaire de dire autre chose pour des dizaines de nutritionnistes espagnols renommés sont venus modifier le plan de Ríos que, d’une part, il manquait de respect au travail d’un collègue et, d’autre part, il était malhonnête envers ses plus d’un million et demi d’adeptes. L’un de ceux qui ont pris la défense de Robles est Aitor Sanchez, de My Diet Limps, qui a fait sa propre interprétation de ce qui s’est passé.

« Hier dimanche, la polémique est devenue beaucoup plus violente car Carlos, au lieu d’assumer les échecs de l’étiquetage, interprète qu’ils essaient de retirer la crème du marché », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, notant qu' »ils n’ont pas retiré des atrocités du marché… Pour que quelque chose soit retiré d’une ligne, il doit avoir des vis à l’intérieur. Une faute administrative due à un défaut d’étiquetage n’est jamais un motif de rappel de produit« .

Selon Sánchez, Carlos Ríos argumenterait dans son propre intérêt pour transformer « cette tension en une campagne marketing pour sa communauté », une tactique qui ne serait pas la première fois qu’il utiliserait :

Je rectifie publiquement ma position hier sur la polémique de Carlos Ríos et sa Nocilla pour 3 raisons :

1️⃣Tu as caché ma posture attachée sur ton IG

2️⃣A attaqué le professionnalisme des collègues de profession

3️⃣ Attribuer des propriétés et recommander des poids irresponsables de la crème pic.twitter.com/H4H9BwE2Xs – Aitor Sánchez García (@Midietacojea) 11 octobre 2021

Plus âgé, Ríos a mis de l’huile sur le feu lors d’une série de questions sur Instagram dans laquelle il a déclaré que son produit pouvait être consommé quotidiennement etou l’a-t-il comparé à l’huile d’olive extra vierge:

Carlos Ríos vient de dire dans ses histoires que la consommation de son Nutella (aux dattes) est comparable à la consommation d’huile d’olive extra vierge

✨ 2-4 cuillères à soupe par jour ✨

Entre cela et les terrains de golf durables, ça a été une merveilleuse semaine d’honnêteté scientifique🦄 pic.twitter.com/IjpdqiJrF2 – Dés Laplace (🎲) | Javier Álvarez Liébana (@DadosdeLaplace) 10 octobre 2021

Il n’a pas non plus été coupé en demandez à vos abonnés de prendre votre défense sur Twitter:

Il n’est pas surprenant que le nom de Carlos Ríos ait été un sujet tendance tout au long de ce lundi par ses followers et détracteurs, surtout après avoir lui-même voulu s’expliquer dans ce fil :

Je vais vous expliquer la polémique avec CARLOS RÍOS et sa crème au cacao Realfooding. ABRO HILO👇🏼 (en vente à Alcampo et bientôt dans d’autres supermarchés, oui, je suis Carlos Ríos qui écrit, bonjour twitter comment allez-vous, je vous envoie mes meilleures salutations 🤪👋🏻). pic.twitter.com/LzQRG3a52V – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

La crème au cacao Realfooding est principalement à base de MARRON, DATTES, TAHINI, CACAO ET HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE. Nous enseignons les ingrédients avec fierté et satisfaction 👇🏼 pic.twitter.com/zeys1agI3L – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Ainsi, il remplace les 546 kcal/100g de sucre et d’huile de palme des crèmes ultra-transformées typiques par 180 kcal/100g d’INGRÉDIENTS DE QUALITÉ. pic.twitter.com/LeOu1BrROz – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Cette reformulation de la recette représente un changement de paradigme sur le marché de ces produits. Cette révolution fait déjà parler d’elle et certains médias sont sortis pour dire que cette crème est ultra-transformée comme les autres. WTF😵 pic.twitter.com/hSvX4rHDtp – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Le problème est que les multinationales savent qu’elles ne peuvent pas changer leur recette et copier celle du realfooding. Tout simplement parce qu’il n’y a pas assez de châtaignes, d’EVOO ou de dattes dans le monde, et qu’ils ne peuvent pas non plus supporter leurs coûts dans le modèle commercial qu’ils ont. C’est un chèque au roi. pic.twitter.com/1oO2gl1WTA – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Puisque la différence entre les ingrédients est abyssale, où pouvez-vous attaquer la crème realfooding ? La réponse a été par son étiquetage. Plus précisément dans la rubrique « sans sucres ajoutés » car le produit a des DATES. – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Les dattes sont-elles des sucres ajoutés ? Le sirop de saccharose, glucose et fructose dans ces crèmes ultra-transformées est-il le même que celui des DATES ? Et bien la réponse est NON, ce n’est pas la même et c’est pour ça qu’on dit que ça ne porte pas. Attention, notre produit contient de la pâte de dattes, pas du SUCRE de dattes. – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Les dattes ne sont pas seulement des sucres, mais aussi de l’eau, des fibres, des vitamines,

minéraux, antioxydants et polyphénols. Nous les mélangeons (en petite quantité) avec des châtaignes, du cacao, de l’EVOO et du tahini pour créer un produit SAIN qui n’a RIEN à voir avec le reste des crèmes. Bibliographie👇🏼 pic.twitter.com/qbKTbXcDqq – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Nous pensons que le passage du sucre raffiné à la pâte de dattes offre un avantage nutritionnel. Par exemple, dans une étude dans laquelle une telle substitution a été effectuée, il y a eu une augmentation de la teneur en antioxydants. Dans d’autres études, une teneur en fibres plus élevée a également été trouvée. pic.twitter.com/bSm0K86lEm – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

De plus, dans notre produit, les dattes apportent non seulement la SAVEUR, mais aussi la texture, la couleur et la valeur nutritionnelle de tout ce qui précède, ce qui est considérable. Nous obtenons ainsi un produit plus sain et plus innovant qui améliore cette catégorie. pic.twitter.com/Ns8PVplP0Z – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Bien sûr, nous recommandons que ce produit ne remplace pas les aliments peu transformés tels que les fruits, les légumes ou les noix. Il doit être utilisé avec une tête, mais il ne faut pas effrayer les gens avec les marrons et les dattes que contient le produit, je pense. – MyRealFood (@myrealfood_app) 11 octobre 2021

Ríos glisse à nouveau que derrière l’article de Beatriz Robles, il y a une sorte de complot d’entreprises multinationales ultra-transformées, essayant de discréditer le nutritionniste qui lui a enlevé les couleurs. Ce que l’Andalou n’avait pas calculé, c’est que des gens aussi médiatiques que Mikel Iturriaga d’El Comidista ou Laura Caorsi, journaliste et éditrice spécialisée dans l’alimentation, Ils feraient ressortir la bibliothèque de journaux de Robles pour indiquer clairement qu’elle n’est en aucun cas vendue à de grandes entreprises:

. @ mikeliturriaga a été plus rapide que moi. À sa liste d’exemples, j’en ajoute d’autres et dis : je souhaite que plus de médias aient des professionnels comme @beatrizcalidad, rigoureux, solvables, éthiques et, surtout, engagés dans l’accès à l’information et la santé publique. https://t.co/2Rv25ADsht – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

Beatriz contre Herohttps: //t.co/yVL4F2g0Ir – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

Beatriz vs Cuétarahttps://t.co/bDQ8Y9iJHh – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

Beatriz contre Royalhttps: //t.co/L3vMcwSVer – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

Beatriz contre Colacaohttps: //t.co/Fq4coKt4b7 – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

Beatriz contre Nestléhttps: //t.co/B73keYbo4V – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

Beatriz contre Kelloggshttps: //t.co/WCq1ldjr1q – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

pic.twitter.com/vJ1heq2ixE – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 11 octobre 2021

Enfin, la bibliothèque du journal a également été utilisée dans l’autre sens, renvoyant ce message de Carlos Ríos du passé en lançant des pierres contre le toit du Carlos Ríos du présent :

Carlos Ríos aujourd’hui : mon produit n’a pas de sucre ajouté car ce sont des dattes et c’est naturel et sain, vous pouvez en manger tous les jours et me donner peu d’argent.

Carlos Ríos il y a 7 semaines : pic.twitter.com/v5XDHVeQOh – Lau 🌸 (@LauAvioneta) 11 octobre 2021

Avec la facilité avec laquelle il est de reconnaître les erreurs et le gain de crédibilité que cela vous donne auprès de vos abonnés, Ríos s’est mis dans le pétrin.

