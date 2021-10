Les zombies reviennent dans « Call of Duty: Vanguard »

Le mode Zombie fait son retour glorieux dans Call of Duty: Vanguard, a annoncé jeudi Activision.

« Zombies », comme on l’appelle plus communément, est l’un des modes les plus populaires de la série – et nous ne l’avons pas vu depuis plusieurs années. Son retour dans Call of Duty : Vanguard est donc une bonne surprise. Après tout, qui n’aime pas se regrouper avec des amis pour casser des crânes de morts-vivants du béton ? Personne, c’est qui.

Zombies dans Call of Duty: Vanguard semble être assez similaire à ce qu’il était dans les entrées précédentes de la série. Au moins, si la bande-annonce est une indication, vérifiez-la par vous-même ci-dessous.

Votre mission : Arrêtez l’armée de morts-vivants avec de nouveaux pouvoirs de l’Éther noir… 😈 Les zombies #Vanguard complets révèlent une chute à 10 h 00 PT. pic.twitter.com/H99cUNk2WN – Call of Duty (@CallofDuty) 14 octobre 2021

Il y aura demain une révélation de gameplay étendue pour le mode pour tous ceux qui ont hâte d’en voir plus. Bien que Sledgehammer Games et Treyarch, co-développeurs de Call of Duty: Vanguard, nous aient laissé des informations intéressantes aujourd’hui. Surtout parmi eux que cela continuera l’histoire de l’Éther noir.

« Vanguard Zombies révèle que des entités de la dimension Dark Aether ont été en contact avec des humains il y a des siècles », a déclaré Treyarch sur le blog de Call of Duty. « Nous aurons une meilleure idée de ce qui se passait dans l’éther noir avant que les événements de Projekt Endstation ne changent tout. »

Il sera intéressant de voir la répartition complète de Sledgehammer et Treyarch demain. Hier, Activision a annoncé que son nouvel anti-triche Ricochet arriverait également dans Call of Duty: Vanguard. Donc, au moins, nous savons qu’aucun de ces enculés morts-vivants ne trichera !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Top 5 des stars du basket qui ont investi dans l’esport