Les zones d’opportunité sont la technologie du bouclier fiscal recherchée – mais est-elle à la hauteur des attentes ?

Un rendu de Canton Lofts, un développement de logements de zone d’opportunité dans le quartier Pioneer Square de Seattle. (Image de Nitze-Stagen)

Cela fait plus de trois ans que les républicains ont dévoilé un plan visant à encourager les Américains fortunés à investir dans des zones en difficulté économique dans le cadre de la refonte fiscale de 2017. Les zones d’opportunité ont été présentées comme un outil pour relever les communautés laissées pour compte par l’économie moderne – et si les riches bénéficiaient d’un allégement fiscal généreux dans le processus, tant mieux.

Le programme a été conçu par plusieurs investisseurs de premier plan du secteur de la technologie, où la flambée des actions entraîne de gros gains. En investissant immédiatement ces gains dans un fonds dans une zone d’opportunité désignée, les investisseurs peuvent reporter leur impôt sur les gains en capital et éviter de payer des impôts sur les bénéfices du nouvel investissement.

Mais malgré l’enthousiasme du début, les leaders technologiques ne se sont pas précipités pour investir dans les zones d’opportunités avec la ferveur que beaucoup attendaient. Et les premières études suggèrent que le programme lui-même a peu fait pour aider les communautés qui en ont le plus besoin.

Maintenant, alors que l’économie reprend vie et que l’administration Biden envisage une augmentation de l’impôt sur les gains en capital, les zones d’opportunité sont confrontées à un avenir incertain. Le programme pourrait devenir une « aubaine pour les riches » encore plus importante que certains ne l’avaient prédit, ou il pourrait languir sous trop d’incertitude politique.

Un nouveau climat politique

Le plan du président Joe Biden d’augmenter le taux d’imposition des gains en capital à 39,6 % pour les ménages gagnant plus d’un million de dollars par an pourrait adoucir les investissements dans les zones d’opportunité. Si les investisseurs doivent payer des impôts plus élevés sur les gains en capital, cela pourrait les encourager à encaisser maintenant et à canaliser l’argent dans un fonds de zone d’opportunités, ce qui leur permet de différer l’impôt sur les gains en capital après s’être assis sur l’investissement pendant une décennie. .

Mais les investisseurs ne sont pas certains que les avantages fiscaux deviendront plus attrayants à l’avenir en raison des commentaires de Biden lors de la campagne électorale. Il a signalé son intention de réformer les zones d’opportunité afin qu’elles profitent davantage aux zones à faible revenu. Reste à voir si ces promesses se réaliseront compte tenu des autres priorités de l’administration.

Le gouvernement fédéral a pris certaines mesures pour clarifier le programme des zones d’opportunités. Fin 2019, le Trésor a finalisé une nouvelle réglementation qui permet aux personnes ayant des plus-values ​​de cession d’entreprise d’investir plus facilement dans des fonds d’opportunité.

Le groupe de réflexion à l’origine de l’idée de la zone d’opportunité espère que des réglementations supplémentaires résoudront certains des problèmes d’équité soulevés par le programme et attireront davantage d’investissements du secteur technologique.

Formé par des entrepreneurs technologiques de haut niveau, dont le fondateur de Napster, Sean Parker, The Economic Innovation Group a d’abord présenté le programme de zones d’opportunités à l’administration Trump. En mars, EIG – avec la Chambre de commerce des États-Unis et d’autres groupes d’entreprises – a proposé des réformes du programme qui pourraient faire en sorte que les fonds d’opportunité fonctionnent davantage comme des investissements en capital-risque.

De l’industrie de la technologie, il n’est pas aussi populaire que prévu ou espéré.

Le GIE pousse l’administration à autoriser les investissements de fonds à fonds entre les fonds d’opportunité afin que les petits investissements puissent être regroupés et diversifiés. Les recommandations sont également conçues pour améliorer la transparence et les rapports, et mettre fin à la désignation de zone d’opportunité dans les quartiers qui sont déjà en plein essor.

“Dans l’industrie de la technologie, ce n’est pas aussi populaire que prévu ou espéré”, a déclaré le directeur de la recherche du GIE, Kenan Fikri, notant que les investisseurs technologiques préfèrent généralement un horizon de temps plus court pour les rendements.

Fikri a ajouté: “Nous savons que le Congrès pourrait bientôt envisager des réformes des OZ et nous espérons que certaines d’entre elles pourraient inclure des mesures pour rendre un peu plus attrayant pour un fonds d’opportunité de fonctionner un peu plus comme une société de capital-risque, où vous pouvez recycler les gains d’un investissement à un autre et préserver les avantages fiscaux sous-jacents.

Le GIE espère également que la part des investissements dans les zones d’opportunité dans les startups augmentera, en particulier dans les zones rurales et économiquement défavorisées. Les investissements immobiliers dominent toujours le programme, mais les plus-values ​​peuvent être investies dans toute entreprise éligible au sein d’une zone d’opportunité.

“Il est difficile pour les zones rurales ou les marchés intermédiaires de rivaliser avec les grandes zones métropolitaines en termes de retour sur investissement dans l’immobilier”, a déclaré Fikri. “Cependant, lorsque vous parlez d’investir dans une entreprise et de voir une entreprise potentiellement décoller et croître, les règles du jeu sont beaucoup plus équitables.”

Il a reconnu que l’immobilier constituera probablement « toujours la majorité du marché », mais a déclaré qu’il espère que d’autres types d’investissements deviendront plus attrayants à mesure que le programme arrivera à maturité.

Il devient de plus en plus cher d’investir dans l’immobilier dans les zones d’opportunités. Les prix des maisons dans les zones d’opportunité ont augmenté de 75 % d’une année sur l’autre, selon un rapport publié le mois dernier par la base de données immobilière ATTOM Data Solutions.

Zones d’opportunités ou marchés immobiliers en ébullition ?

Il existe plus de 8 000 zones d’opportunités à travers le pays, désignées par les gouverneurs de chaque État. Bien que la plupart d’entre elles soient des communautés à faible revenu, une tranche de zones d’opportunités n’a pas besoin de correspondre à cette désignation. Cela a conduit à la principale critique du programme, car les investissements dans certains quartiers branchés sont admissibles aux allégements fiscaux. Des parties de Brooklyn et du quartier de Capitol Hill à Seattle sont des zones d’opportunités, par exemple.

Les dirigeants techniques de Seattle financent des logements dans la «zone d’opportunités» et profitent de nouveaux allégements fiscaux

Une étude menée par des économistes de l’Université de Californie à Berkeley a révélé que la plupart des investissements dans les zones d’opportunité sont des projets immobiliers concentrés dans des quartiers à revenu élevé qui devenaient déjà plus riches et populaires.

“Les investisseurs ont favorisé les quartiers avec des revenus plus élevés, un niveau d’éducation, des valeurs de maison et une croissance démographique et des revenus préexistants”, ont écrit les auteurs du rapport. “Ces quartiers ont également connu des changements importants dans leur composition démographique au cours de la dernière décennie, avec une augmentation des proportions d’adultes ayant fait des études universitaires et une diminution des proportions de résidents non blancs.”

Une étude antérieure a révélé que les zones d’opportunité dans les hubs technologiques de la côte ouest présentaient le plus grand risque de gentrification. Les chercheurs ont classé les zones d’opportunité en fonction de divers facteurs, en pesant le potentiel d’un investissement à générer un retour financier, environnemental et social positif par rapport à la « vulnérabilité sociale », une mesure de la probabilité que les résidents soient déplacés.

Cette tendance fait craindre que le programme alimente la gentrification sous prétexte d’aider les quartiers en difficulté économique. Mais Fikri a déclaré qu’il était trop tôt pour juger des impacts des zones d’opportunités, un programme naissant qui a émergé pendant une période d’extrême incertitude économique.

« Nous constatons que certaines zones attirent mieux l’argent que d’autres », a-t-il déclaré. “Les zones avec des fondamentaux assez solides, où il peut s’agir de communautés à faible revenu mais où les investisseurs ne sont pas confrontés à des risques réels importants qui pourraient continuer à les dissuader de s’y aventurer, sont celles qui semblent bénéficier le plus du premier tour ici.”

Là où la technologie voit une opportunité

Bien que les investissements technologiques dans les zones d’opportunités à travers le pays soient inférieurs à certains prévus, ce n’est pas le cas sur tous les marchés. Les zones d’opportunités dans les pôles technologiques comme Seattle et San Francisco attirent des investisseurs technologiques qui réalisent des gains sur les ventes d’actions et d’autres actifs.

Pinnacle Partners est un fonds d’opportunité basé à Seattle, fondé par l’ancien dirigeant technologique Jeff Feinstein et Leo Backer, un conseiller en immobilier d’entreprise. Avec un financement presque exclusivement de cadres techniques, Pinnacle construit des logements pour la main-d’œuvre dans le quartier de Pioneer Square à Seattle. Le projet dit Canton Lofts est presque terminé.

Des projets comme Canton Lofts pourraient devenir plus attrayants pour l’élite technologique au cours des prochains mois. Les conseillers en patrimoine qui travaillent avec l’industrie de la technologie rapportent que certains clients accélèrent les accords pour vendre des startups et des actions afin d’éviter une facture d’impôt sur les gains en capital plus élevée à l’avenir.

Les avantages fiscaux offerts par les zones d’opportunités pourraient faire du plan de réforme fiscale de Biden une aubaine par inadvertance pour le programme controversé de zones d’opportunités de l’ère Trump. Mais les investisseurs devront entre-temps encaisser des mois d’incertitude pour que les zones d’opportunités prennent véritablement leur envol.