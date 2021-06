Les zones périphériques dépassent les centres-villes car les acheteurs préfèrent les maisons plus grandes à des tarifs abordables

Dans la RCN, près de 19 090 unités ont été lancées au cours de l’exercice 21, dont au moins 57 % dans les zones périphériques telles que Sohna, Sohna Road, Greater Noida West et Yamuna Expressway.

Avec l’avènement du travail à domicile (WFH) et des options d’enseignement en ligne dans le monde post-Covid, le désir antérieur des acheteurs de maison de vivre dans les centres-villes a considérablement diminué et ils préfèrent désormais vivre dans des espaces plus grands en périphérie à des tarifs abordables.

Selon une étude ANAROCK, dans le monde post-pandémique, les zones périphériques de la ville sont au premier plan des radars des acheteurs de maison. L’offre n’a pas tardé à courir après la demande. Les dernières données révèlent que jusqu’à 58% des environ 1,49 lakh maisons lancées au cours de l’exercice 21 se trouvent dans les périphéries des 7 principales villes.

Au cours de l’exercice 19, la part des nouveaux lancements dans les emplacements périphériques était proche de 51% des environ 2,29 lakh maison lancées dans ces villes. Au cours de l’exercice 20, plus de 2,07 lakh nouvelles unités ont frappé ces marchés et les zones périphériques représentaient une part de 53%.

Parmi ces villes, Pune a connu le plus grand nombre de lancements dans ses zones périphériques – 76% des 29 950 unités lancées au cours de l’exercice 21 – dirigées par Mulshi, Pirangut, Daund, Chakan, Chikhali, Kamshet et Undri, entre autres.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré: «Les préférences des acheteurs de maison ont changé de manière perceptible après la pandémie. L’ancien concept de « marche au travail » ne conduisait plus aux décisions d’achat d’une maison – au lieu de cela, des propriétés plus grandes et plus abordables dans des zones plus vertes et moins polluées ont trouvé la faveur, motivées par les contraintes de travail à domicile et de scolarisation en ligne ainsi que par les problèmes de sécurité. . Les développeurs ont rapidement changé de voie et ceux qui avaient des terrains en périphérie, et même autrement, ont vu le moment opportun pour y lancer de nouveaux projets.

Les nouveaux développements dans les périphéries réduisent le stress sur les centres-villes étouffés, et ils deviennent de plus en plus viables avec les projets d’infrastructure en cours tels que les métros et les rocades qui renforceront leur connectivité aux centres-villes.

« Il est très probable que certains des principaux occupants de bureaux se décentraliseront bientôt et rapprocheront leurs bureaux du domicile de leurs employés dans ces périphéries », déclare Puri.

Source : Recherche ANAROCK

Nouveaux lancements dans les périphéries

De nombreux micro-marchés périphériques où la demande était restée faible avant la pandémie voient désormais une demande et une offre renouvelées. Le désir antérieur de vivre dans les centres-villes – plus près des espaces de travail, de l’école des enfants, etc. – s’est considérablement réduit avec l’avènement de la FMH et des options de scolarisation en ligne dans le monde post-pandémique. Les gens préfèrent désormais vivre dans des espaces plus grands, ouverts et verts en périphérie et cela aussi à des tarifs abordables.

Sans surprise, l’offre de logements neufs dans les micro-marchés périphériques clés de ces villes a fortement augmenté entre avril 2020 et mars 2021.

# À Pune, l’offre nouvellement lancée dans les périphéries a représenté 76 % du total de 29 950 unités lancées au cours de l’EX21. Parmi ces zones figurent Mulshi, Pirangut, Ravet, Chakan, Chikhali, Wadgaon Budruk, Talegaon Dabhade, Dhanori, Punawale et Undri. En FY19, leur part de nouveaux lancements était de 67% d’environ. 39 210 unités lancées alors.

# En MMR, la part des nouveaux lancements dans les périphéries était d’env. 67 % d’un total de 34 620 unités lancées au cours de l’exercice 21. En FY19, le ratio de nouveaux lancements entre les périphéries et les centres-villes était de 60:40. Les emplacements périphériques importants avec une demande et une offre élevées comprennent Panvel, Palghar, Visai, Virar, Kalyan, Badlapur, Bhiwandi et Dombivli.

# Dans la RCN, près de 19 090 unités ont été lancées au cours de l’exercice 21, dont au moins 57 % dans les zones périphériques telles que Sohna, Sohna Road, Greater Noida West et Yamuna Expressway. Au cours de l’EX19, la part de l’offre périphérique était de 49 % sur un total de 29 500 unités lancées alors.

# À Chennai, la part des nouvelles unités de lancement dans les périphéries était de 54 % sur un total de 10 110 unités lancées au cours de l’exercice 21. Certains des domaines importants avec le lancement de nouveaux projets au cours de la période incluent Poonamallee, Avadi, Vandalur, Sholinagnallur, Guduvanchery et Chengalpattu. Au cours de l’exercice 2019, la part de l’offre périphérique était de 44 % du total des 16 130 unités lancées à l’époque.

# Bangalore a vu env. 20 520 unités lancées en FY21, dont 46% dans les périphéries de la ville. Au cours de l’exercice 2019, la part de l’offre périphérique était de 37 % sur un total de 36 620 unités lancées. Les emplacements périphériques importants comprennent la route Chandapura-Anekal, Chandapura, Sarjapura, Yelahanaka, Devanahalli et la route Sarjapur-Attibele.

# À Hyderabad, env. 30 340 unités ont été lancées au cours de l’exercice 21, dont au moins 45% dans des zones périphériques telles que Medchal, Miyapur, Nizampet, Shamshabad, Kokapet, Patancheru et Tellapur. Au cours de l’exercice 2019, la part de l’offre périphérique était de 35 % du total des 18 460 unités lancées à l’époque.

# À Calcutta, la part des nouveaux lancements dans les emplacements périphériques était la plus faible parmi les 7 premières villes – seulement 26 % d’un total de 4 250 unités lancées au cours de l’exercice 21. En FY19, le ratio de nouveaux lancements entre les périphéries et les centres-villes était de 20:80. Les emplacements périphériques importants avec une demande et une offre élevées comprennent Barasat, Barrackpore, Serampore, Garia et Howrah.

