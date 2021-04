Les zones rurales doivent être autorisées à utiliser des mâts plus hauts et plus larges ⋆ .

Un mât de téléphonie mobile à Cardiff

Le gouvernement autorise la construction de mâts de téléphonie mobile plus hauts et plus larges dans la campagne anglaise pour accélérer le déploiement du réseau 5G.

Le Parlement votera sur les plans qui, selon le gouvernement, amélioreraient la couverture rurale, tout en «minimisant tout impact visuel» sur le paysage.

Les mâts sur les terres publiques ont été limités à 20 m (66 pi) de hauteur, mais les nouveaux mâts peuvent mesurer jusqu’à 30 m et les mâts existants à 25 m.

Les entreprises mobiles auront besoin de l’autorisation des conseils locaux pour construire de nouveaux mâts.

Des règles plus strictes s’appliqueront dans les zones protégées, y compris les parcs nationaux, les zones de conservation et les zones d’une beauté naturelle exceptionnelle.

Certaines personnes s’opposent aux mâts de téléphonie mobile en raison de leur apparence.

Le mois dernier, un habitant du village de Scholes, dans le West Yorkshire, a qualifié ses deux nouveaux mâts 5G de 20 m de «véritable horreur». Le conseiller local Kath Pinnock a déclaré que le fait que le permis de construire n’avait pas été requis pour eux équivalait à une attaque contre les droits démocratiques.

Le gouvernement a lancé une consultation sur les plans en 2019. L’ancienne secrétaire à la Culture Nicky Morgan a déclaré à l’époque qu’il fallait «trouver un équilibre» entre paysage et connectivité.

5G

La 5G utilise des ondes de fréquence plus élevée afin que davantage d’appareils puissent y être connectés et aient des vitesses Internet plus rapides.

Cependant, ils nécessitent plus de mâts d’émetteurs pour activer la technologie.

Les entreprises mobiles seront «incitées» à se concentrer sur l’amélioration des mâts existants plutôt que sur la construction de nouveaux, a déclaré le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports.

«Nous voulons niveler le pays et mettre fin au fléau des signaux mobiles inégaux et médiocres dans les communautés rurales», a déclaré le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden.

«Ces changements pratiques établissent un équilibre judicieux entre l’élimination des barrières inutiles qui empêchent une meilleure couverture, tout en veillant à protéger notre précieux paysage.»

Des mâts nouveaux ou améliorés aideront à réaliser les plans de réseau rural partagé d’un milliard de livres sterling du gouvernement.

Le gouvernement s’est engagé à étendre la couverture 4G à 95% du Royaume-Uni – quel que soit le réseau utilisé par les clients – d’ici 2025.

Les principaux opérateurs de téléphonie mobile EE, O2, Three et Vodafone partageront les équipements de réseau et construiront de nouveaux pylônes dans le cadre de ce programme.

Mobile UK, qui représente les quatre réseaux, a accueilli favorablement les propositions et a déclaré que les changements législatifs devraient être apportés «aussi rapidement que possible» pour garantir que des «objectifs ambitieux» soient atteints.

Les propositions comprennent:

Les mâts mobiles existants doivent être renforcés sans approbation préalable, afin qu’ils puissent être mis à niveau pour la 5G

Dans les zones non protégées, les augmentations de mât peuvent atteindre un maximum de 25 m (auparavant 20 m)

Des augmentations de hauteur plus importantes seront également autorisées, sous réserve de l’approbation des autorités locales

Les nouveaux mâts peuvent être construits jusqu’à cinq mètres plus haut – un maximum de 30 m dans les zones non protégées et de 25 m dans les zones protégées, sous réserve de l’approbation du bureau de l’urbanisme

‘Fracture numérique’

Les changements sont attendus depuis longtemps et aideront à combler une «fracture numérique préoccupante» dans les communautés rurales, a déclaré Kester Mann, analyste chez CCS Insight.

«Les lois de planification datées ont entravé le déploiement du réseau mobile pendant des années», a-t-il ajouté. «Des mâts plus hauts permettent aux signaux de voyager plus loin, offrant une couverture aux résidents et aux visiteurs sur une zone plus large.

«Mais il est essentiel de trouver le bon équilibre entre l’amélioration de la connectivité et la préservation de la beauté de la campagne.»

Qualité de vie

Paul Lee, responsable mondial de la recherche chez Deloitte, a déclaré: «Depuis le début de la pandémie, les appels vocaux ont été transformés en appels vidéo; La 2G convient aux premiers mais ne peut pas prendre en charge l’appel de vidéoconférence à bande passante plus élevée, mais la 4G le peut.

«La 4G dans les zones rurales permettrait non seulement aux consommateurs d’être plus connectés, mais aussi à ses résidents d’avoir plus d’options pour travailler à partir de zones rurales, offrant très probablement une meilleure qualité de vie.

«Les services essentiels tels que les soins de santé pourraient également être fournis sur un réseau 4G plus facilement que sur un réseau 2G.»