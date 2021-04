L’ESA annonce des plans numériques E3 2021

L’organisme commercial américain des jeux vidéo, l’ESA (Entertainment Software Association), a détaillé à quoi ressemblera l’E3 de cette année.

Sans surprise, le spectacle sera uniquement en ligne, avec de grands noms comme Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros, Koch Media et Konami devraient être présents, mais cela ressemble à d’autres grandes entreprises dont PlayStation , EA et Activision Blizzard n’apparaissent pas, du moins pas encore.

Le spectacle aura lieu du 12 au 15 juin.

Dans un communiqué de presse, l’ESA allait aider à amplifier les nouvelles et les jeux pour les gens du monde entier, ainsi qu’à rendre «le contenu accessible à tous gratuitement»; selon GI.biz, cela pourrait être le résultat de journées réservées aux médias et de démonstrations diffusées en continu aux consommateurs.

« Pendant plus de deux décennies, l’E3 a été le lieu privilégié pour présenter le meilleur de l’industrie du jeu vidéo, tout en unissant le monde grâce aux jeux », a déclaré Stanley Pierre-Louis (photo), PDG de l’ESA.

« Nous transformons l’E3 de cette année en un événement plus inclusif, mais nous chercherons toujours à exciter les fans avec des révélations majeures et des opportunités d’initiés qui font de cet événement la scène incontournable des jeux vidéo. »

Une grande partie de cela confirme le rapport de VGC plus tôt en avril, selon lequel l’E3 2021 serait un événement exclusivement numérique. Bien qu’il ait été initialement prétendu qu’il pourrait y avoir une sorte de mur de paiement en place sur l’émission de cette année, cela ne semble plus être le cas.

