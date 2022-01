L’ESA déplace l’E3 vers un événement en ligne uniquement en raison de problèmes liés à l’omicron

L’Electronic Entertainment Expo (E3) ne reviendra pas en tant qu’événement en personne en 2022.

Un rapport de Venturebeat confirme que l’Entertainment Software Association (ESA), le groupe commercial qui supervise l’E3, ne tiendra plus son émission standard en juin.

« En raison des risques sanitaires actuels liés au COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 n’aura pas lieu en personne en 2022 », a déclaré l’ESA dans un communiqué via Venturebeat. « Nous sommes néanmoins enthousiasmés par l’avenir de l’E3 et sommes impatients d’annoncer plus de détails bientôt. »

Alors que les cas Omicron continuent d’augmenter dans le monde, il n’est pas surprenant que l’E3 ne fasse pas son retour. Depuis l’E3 2019, l’ESA n’a organisé aucune émission en personne, car l’E3 2020 et l’E3 2021 étaient exclusivement des affaires en ligne. Une tendance qui va probablement se poursuivre pendant un certain temps, en particulier avec l’avènement des livestreams rendant les salons professionnels comme l’E3 quelque peu obsolètes.

Les événements massifs et en direct dans l’industrie du jeu vidéo sont rares de nos jours. L’automne dernier, Valve Software a annulé les championnats internationaux DOTA 2 en raison de problèmes liés au COVID-19. L’organisateur du tournoi, Silviu Stroie event, a déclaré que la seule façon pour les événements à grande échelle de revenir est que tous les participants soient vaccinés.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.