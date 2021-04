L’ESA insiste sur le fait que l’E3 numérique 2021 sera entièrement gratuit

L’organisme commercial américain des jeux vidéo, Entertainment Software Association (ESA), a déclaré que le projet E3 numérique 2021 serait gratuit.

Dans un message sur Twitter, le compte officiel du salon a déclaré que le salon en ligne était « un événement gratuit pour tous les participants », indiquant qu’il y aurait plus d’informations à venir sur l’événement dans un proche avenir.

Cela fait suite à une histoire de VGC, affirmant qu’il y aurait un paywall pour le spectacle de cette année; Bien que le spectacle soit gratuit, vous devrez payer un supplément pour accéder à certains aspects de celui-ci. À l’époque, l’ESA avait déclaré qu’elle «offrirait une expérience gratuite à tous», mais n’a pas exclu le contenu payant.

Le point de vente rapporte également que l’E3 – qui signifiait auparavant Electronic Entertainment Expo – signifierait désormais Electronic Entertainment Experience. Il devrait avoir lieu pendant la semaine du 13 juin.

En février, on a appris que l’ESA prévoyait un E3 numérique cette année. Cela fait suite à l’annulation directe de l’E3 2020 par l’organisme commercial en raison du coronavirus COVID-19 et du fait de ne pas organiser d’événement de remplacement. Au moins, l’organisation fait quelque chose cette année.

Les autres événements ont également dû peaufiner leur stratégie dans cette nouvelle normalité. GDC est devenu en ligne uniquement pour 2021, avec une série d’événements numériques, tandis que la Gamescom prévoit une offre mixte physique et numérique.

