L’ESAF SFB dépose des documents d’introduction en bourse et prévoit d’augmenter Rs 998 cr

Environ 85% du total des avances du prêteur sont des micro-prêts dont la taille moyenne du ticket est de Rs 20 000.

L’ESAF Small Finance Bank a déposé lundi le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du Securities and Exchange Board of India afin d’augmenter 997,78 crores de roupies par le biais d’une offre publique initiale (IPO).

La banque basée au Kerala utilisera le produit net pour augmenter son capital de catégorie 1 (principalement des prêts, des avances et un portefeuille d’investissements) afin de répondre aux futurs besoins en capital.

Selon le DRHP, la taille globale de l’émission peut atteindre 997,78 crores de roupies, comprenant une nouvelle composante d’émission allant jusqu’à 800 crores de Rs et une offre de vente allant jusqu’à 197,78 crores de Rs par le promoteur et d’autres actionnaires PNB Metlife India Insurance Company, Bajaj Allianz Life Insurance, PI Ventures LLP et John Chakola.

La société peut envisager un placement pré-IPO pouvant aller jusqu’à Rs 300 crore sous réserve des conseils des principaux gestionnaires.

Les banquiers d’investissement désignés pour l’émission sont Axis Capital, Edelweiss Financial Services, ICICI Securities et IIFL Securities.

