L’ESB et la NSE entreprennent des démarches pour faire face à l’asymétrie d’information sur les entreprises faisant l’objet d’un processus de résolution d’insolvabilité

in

La note d’orientation sera mise en ligne sur les sites Internet des bourses, un e-mail sera envoyé à toutes les entreprises sous CIRP pour les informer de la note d’orientation.

Dans le but de remédier à l’asymétrie de l’information entre les investisseurs, les bourses, l’ESB et la NSE, a publié vendredi un cadre pour traiter avec les entreprises faisant l’objet d’un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise. Dans un passé récent, les bourses ont rencontré des cas où le plan de résolution approuvé prévoit la radiation de la société ou la radiation/l’annulation/l’extinction d’actions existantes sans paiement ni contrepartie aux actionnaires existants. Cependant, il est observé qu’il existe un délai considérable entre le prononcé de l’ordre verbal par NCLT et l’ordre écrit définitif par NCLT, ont indiqué les échanges dans des déclarations séparées.

« Les entreprises conservent généralement les informations et ne les divulguent pas en temps utile aux bourses avant la réception d’une copie écrite de l’ordre. À ce stade, les informations peuvent être disponibles pour un groupe restreint de personnes et peuvent créer une asymétrie d’informations et une confusion sur le marché », ont déclaré les échanges.

Dans le cadre de ce cadre, les bourses publieront une note d’orientation détaillée aux entreprises soumises au processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise (CIRP) et au professionnel de la résolution (RP) sur les exigences de conformité et de divulgation conformément aux règlements LODR de Sebi (Obligations de cotation et exigences de divulgation).

La note d’orientation sera mise en ligne sur les sites Internet des bourses, un e-mail sera envoyé à toutes les entreprises sous CIRP pour les informer de la note d’orientation.

La note d’orientation prévoit que le professionnel de la résolution doit se conformer aux règles LODR et, en conformité, divulguera le fait de l’approbation du plan de résolution sur le prononcé oral ou non de l’ordre sur une base immédiate et au plus tard 30 minutes.

En outre, le PR devra informer via la plate-forme d’échange de tout impact sur les investisseurs de titres cotés, sur des domaines tels que le statut de cotation, la valeur de la détention des détenteurs existants, la radiation/l’annulation/l’extinction des actions existantes ou des actions privilégiées. ou des débentures sans aucun paiement à ces porteurs.

En outre, la note d’orientation prévoit que les sociétés/le professionnel de la résolution seront guidés par les dispositions du règlement LODR et maintiendront la confidentialité du plan de résolution jusqu’à ce que les détails ne soient pas soumis sur la plate-forme d’échange. Les règles de Sebi LODR imposent des divulgations à divers stades par les entreprises soumises au CIRP.

Dès que la société sera admise dans le CIRP, les bourses ont déclaré qu’elles identifieraient et étiqueteraient le titre de manière à ce que les membres et les participants au marché sachent facilement que le titre fait actuellement l’objet d’une procédure IBC. La liste des titres sera également disponible sur les sites Internet des bourses. Les bourses ont déclaré qu’elles continueraient de fournir une alerte au moment de la saisie des ordres informant les participants du marché que le script était en cours de CIRP.

De plus, il a été conseillé aux membres commerciaux d’intégrer rapidement cette alerte dans leurs systèmes frontaux. « Étant donné que cette alerte sera disponible à partir du jour de l’admission au CIRP jusqu’au jour de la suspension de la société/sortie de la procédure CIRP conformément à l’ordre NCLT, les participants au marché doivent clairement connaître le statut de la société et exercer les la diligence se négociera sur la sécurité », ont déclaré les bourses.

Dans les cas où le plan de résolution prévoit que la valeur des titres cotés est considérée comme nulle et que la société doit être radiée ou lorsque la totalité du capital social est réduite sans aucun paiement aux actionnaires existants, les échanges en coordination les uns avec les autres, sur la base de l’indication de l’ordre oral de la société / RP confirmant la disposition du plan de résolution, suspendra immédiatement la négociation de la société. Les bourses ont déclaré qu’elles surveilleraient régulièrement la conformité de toutes les entreprises au titre du CIRP du point de vue de la divulgation, et toute non-conformité observée serait signalée au régulateur des marchés des capitaux Sebi pour action ultérieure.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.