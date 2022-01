L’ESB PME m-cap franchit la barre des 50 000 Rs pour la première fois

À l’heure actuelle, 359 entreprises sont cotées sur la plate-forme BSE PME. Parmi ceux-ci, 127 ont été migrés vers la carte principale. À la fin de la séance de négociation d’aujourd’hui, la valorisation boursière collective de ces entreprises s’élevait à Rs 50 538 crore.

La capitalisation boursière (m-cap) des sociétés cotées sur la plate-forme des petites et moyennes entreprises (PME) de l’ESB a dépassé la barre des 50 000 crores de roupies pour la première fois vendredi. À l’heure actuelle, 359 entreprises sont cotées sur la plate-forme BSE PME. Parmi ceux-ci, 127 ont été migrés vers la carte principale. À la fin de la séance de négociation d’aujourd’hui, la valorisation boursière collective de ces entreprises s’élevait à Rs 50 538 crore.

« C’est vraiment un moment mémorable de notre histoire et nous en sommes très fiers. Les petites et moyennes entreprises sont l’épine dorsale de l’économie indienne, et la croissance rapide de l’échelle que nous observons actuellement est une indication lumineuse des progrès de notre grande nation », a déclaré Ajay Thakur, responsable des PME et des startups ESB.

La bourse a lancé sa plate-forme PME en mars 2012, et au cours de ces 10 années, la plate-forme a aidé les PME à lever près de Rs 3 800 crore de fonds d’actions. « Nous sommes convaincus que de nombreuses autres PME seront répertoriées et collecteront des fonds auprès de la plate-forme des PME de l’ESB à l’avenir », a ajouté Thakur.

