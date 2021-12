L’ESB s’associe à l’association Nashik Sarafa pour développer le marché des dérivés sur matières premières

Les deux parties travailleront également ensemble au développement de nouveaux produits sur des contrats de matières premières en lingots, a indiqué la bourse dans un communiqué.



Mercredi, la principale bourse de l’ESB a déclaré qu’elle avait collaboré avec l’association Nashik Sarafa pour développer davantage le marché des produits de base et des produits dérivés en Inde.

Le pacte vise à approfondir la compréhension du marché des matières premières et des produits dérivés parmi ses parties prenantes tout en les éduquant sur ses avantages et en les encourageant également à se couvrir sur les échanges.

« … espérons que nous continuerons à obtenir des informations bien informées sur des sujets tels que la couverture de l’or par le biais de l’ESB afin que nous puissions poursuivre nos activités en douceur, a déclaré Girish Navse, président de la Nashik Jewelers Association.

Grâce à ce protocole d’accord (Memorandum of Understanding), l’ESB et l’Association Nashik Sarafa collaboreront conjointement à la croissance et au développement des participants à la chaîne de valeur dans l’écosystème des produits de base afin de leur permettre de faire face à la concurrence et de mieux gérer le risque de prix », Sameer Patil, CBO – BSE , mentionné.

« Nous contribuerons davantage au développement du marché des dérivés sur matières premières existant en rassemblant les forces, les ressources, l’expérience et l’expertise des deux parties », a-t-il ajouté.

L’ESB est le leader du marché dans le segment des « options sur marchandises » de lingots et n’est qu’une bourse pour que les livraisons soient exécutées dans le cadre d’un contrat d’or, d’or mini et d’argent de 30 kg.

