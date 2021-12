L’escabechina de Ronaldo au Cruzeiro

29/12/2021 à 21:27 CET

Ronaldo Nazario est entré dans le Cruzeiro comme un cyclone. Après avoir rendu effectif le rachat de 90 % des actions du clubLe Brésilien s’est mis au travail et a pris certaines décisions qui en ont délogé beaucoup.

Sa première mesure, « compréhensible » en raison de la grande dette que le club a accumulée, a été de faire une baisse de salaire notable à l’équipe. L’ex-footballeur a repris la dette millionnaire du club, qui s’élevait à environ 7,7 millions d’euros, pour assainir les comptes, une mission qui l’amène à effectuer lesdits licenciements et remises.

Son deuxième acte fut de licencier l’actuel entraîneur de l’équipe brésilienne, Vanderlei Luxemburg, qui à son tour, Je l’avais entraîné au Real Madrid dans son stade de footballeur.

Et le troisième est arrivé ce mercredi. Cruceiro avait déjà annoncé l’arrivée de Sidnei, ancien footballeur du Depor et du Betis, avant que Ronaldo ne rachète le club, et maintenant, comme le rapporte Globo Esporte, Ils ont déjà dit au représentant du joueur qu’ils faisaient marche arrière ne pas être en mesure de respecter les conditions économiques établies.

Nous verrons si la signature est finalement complétée avec d’autres conditions ou si le joueur décide de porter l’affaire devant les tribunaux.