L’escroquerie du permis de conduire expiré, la nouvelle arnaque alertée par la DGT | La technologie

Une nouvelle campagne malveillante se propage par e-mail. La DGT met en garde contre l’arnaque d’identité expirée, une nouvelle arnaque visant à voler les données personnelles des victimes. Nous vous disons en quoi il consiste pour que vous ne piquiez pas.

Les cybercriminels usurpent fréquemment l’identité de la Direction générale du trafic afin de lancer des campagnes malveillantes. La fausse amende de la DGT est déjà l’une des escroqueries les plus récurrentes, et apparaît de temps en temps dans le but d’infecter nos appareils avec des logiciels malveillants ou de voler nos données personnelles.

Désormais, la DGT met en garde contre une nouvelle escroquerie que les criminels utilisent à des fins malveillantes. Nous parlons de l’escroquerie du permis de conduire expiré, une campagne qui vise à reprendre vos données personnelles et qui peut vous causer un grand mécontentement.

La nouvelle arnaque suit ce mécanisme. Premièrement, les criminels envoient un e-mail aux victimes se faisant passer pour la DGT. Le message informe l’utilisateur que son permis de conduire a expiré dans le système et qu’une identification est nécessaire.

⚠️📢 Ils nous informent de nouveaux e-mails 📥communiquant de fausses amendes DGT ou une fausse expiration du permis. œil! 👁️Ne fournissez aucune information et ne cliquez sur aucun lien. Éliminez-les directement 🗑️ #phising #false #fake pic.twitter.com/GVP5KVOr2C – Direction générale Trafic (@DGTes) 12 avril 2021

Pour cela, Ils demandent l’envoi de photos du recto et du verso du DNI et du permis de conduire, ainsi qu’un selfie. Le corps du message exhorte l’utilisateur à envoyer la documentation requise dans les plus brefs délais pour “éviter de futurs désagréments”.

Cependant, rien de tout cela n’est réel. Pour commencer, l’adresse e-mail de l’expéditeur n’a rien à voir avec le DGT. Bien qu’il s’appelle l’identification DGT, il s’agit d’un compte Gmail et non du domaine officiel Traffic. De plus, le message n’a pas la conception des communications officielles de la DGT, bien que parfois d’autres qui le contiennent soient également faux, vous ne pouvez donc pas y faire confiance.

Avec les photographies du DNI et du permis de conduire et un selfie d’une personne en leur possession, les cybercriminels peuvent mener toutes sortes d’actions malveillantes, par exemple, ouvrir un compte bancaire au nom de la victime pour l’utiliser à des fins malveillantes.

La DGT ne vous demandera jamais de renouveler votre permis de conduire par e-mail, et ne vous demandera pas d’envoyer tout type de documentation officielle par e-mail. Par conséquent, chaque fois que vous voyez ces types de messages, supprimez-les dès que possible, ne téléchargez pas les pièces jointes et ne suivez pas les liens inclus dans le texte.